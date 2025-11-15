Emoción y basada en casos reales: cuál es la trama de Buscando justicia, el estreno furor de Netflix Esta película se estrenó en la gran N roja con Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson, y revive una historia real que conmueve y deja huella.







Un film que deja una profunda reflexión.

"Buscando justicia" es una de esas películas que no solo atrapan desde su primer minuto, sino que dejan una profunda reflexión sobre la verdad, la dignidad y la lucha por los derechos humanos. Disponible en Netflix, la cinta protagonizada por Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson se basa en hechos reales y reconstruye la valiente cruzada de un joven abogado que desafió al sistema judicial.

Dirigida por Destin Daniel Cretton y estrenada en 2019, Buscando justicia (Just Mercy) se consolidó como una de las producciones más potentes del género judicial. Ganó el Premio a la Libertad de Expresión otorgado por la National Board of Review, además de cuatro NAACP Image Awards, entre ellos a Mejor película y Mejor actor para Michael B. Jordan.

Sinopsis de Buscando justicia, la película estreno de Netflix La trama de Buscando justicia sigue los pasos de Bryan Stevenson, interpretado por Michael B. Jordan, un joven abogado recién graduado de Harvard que decide rechazar ofertas laborales millonarias para dedicarse a defender a presos condenados injustamente. Stevenson viaja a Alabama, un estado profundamente marcado por el racismo y la desigualdad, donde crea una organización de defensa legal junto a Eva Ansley, interpretada por Brie Larson.

Allí conoce el caso de Walter McMillian, un hombre afroamericano sentenciado a muerte por el asesinato de una joven de 18 años, a pesar de que las pruebas demostraban su inocencia. Jamie Foxx da vida a McMillian en una interpretación poderosa y contenida, que muestra el miedo, la resignación y la esperanza de un hombre que lucha contra un sistema que lo condenó sin justicia.

Durante años, Stevenson enfrenta obstáculos legales, presiones políticas y un racismo institucionalizado que intenta silenciarlo. Su compromiso con la verdad y su fe en la humanidad lo convierten en un símbolo de resistencia frente a la injusticia.

Tráiler de Buscando justicia
Reparto de Buscando justicia
Michael B. Jordan

Jamie Foxx

Brie Larson

Rob Morgan

Tim Blake Nelson

Rafe Spall

O'Shea Jackson Jr.

Karan Kendrick buscando