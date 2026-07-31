31 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Guillermo Tofoni y Foster Gillett, en la mira de la Justicia: los imputaron por lavado de dinero

Se investigan sus vínculos con clubes del fútbol argentino. La Fiscalía intenta determinar si se utilizaba la ruta Uruguay–Argentina–Europa para el blanqueo de fondos.

Por
Foster Gillett y Guillermo Tofoni

Foster Gillett y Guillermo Tofoni, en la mira de la Justicia.

La Justicia formalizó la imputación del empresario FIFA Guillermo Tofoni y el inversor estadounidense Foster Gillett, en una causa por presunto lavado de dinero que investiga las operaciones y vínculos con clubes y sociedades del fútbol argentino.

se complica la situacion de infantino: renuncio uno de sus principales asesores en la fifa
Te puede interesar:

Se complica la situación de Infantino: renunció uno de sus principales asesores en la FIFA

La Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, conducida por el fiscal Emilio Guerberoff, ya ordenó una serie de medidas probatorias, entre ellas dispuso pedidos de informes a Estudiantes de La Plata y a otros clubes, con el objetivo de reconstruir el circuito de fondos y las operaciones realizadas o negociadas por el grupo empresario.

La investigación se extiende a las firmas Grupo Gillett y World Eleven, asociadas a los imputados.

El empresario estadounidense Foster Gillett desembarcó en el país de la mano de Tofoni a través de su vínculo con Estudiantes: en ese club había anunciado una inversión cercana a los u$s150 millones, algo que finalmente no se concretó.

Pero, pese a todo, el grupo habría operado alrededor de u$s30 millones por pases realizados y negociaciones que no llegaron a cerrarse.

Allí aparecen los nombres de Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, dentro de un grupo de futbolistas por los que el entramado empresario realizó gestiones.

Otro punto sospechoso es el contrato firmado por Gillett con el club uruguayo Rampla Juniors por 30 años. La Fiscalía intenta determinar si se utilizaba la ruta Uruguay–Argentina–Europa para el blanqueo de fondos a través del mercado de pases y acuerdos deportivos.

Aunque la causa se encuentra en plena etapa de investigación, los pedidos de requerimientos de información y el avance del expediente ya despierta el nerviosismo de los dos empresarios, quienes son señalados por oscuros manejos en el negocio del fútbol.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tobías Andrada será nuevo refuerzo de River.

Tobías Andrada se realiza la revisión médica antes de convertirse en el nuevo refuerzo de River

Franco Baresi falleció a los 66 tras una larga lucha contra el cáncer. 

Luto en el fútbol: de qué murió Franco Baresi a sus 66 años

Franco Baresi murió a los 66 años.

Conmoción en el fútbol: murió Franco Baresi, leyenda del Milan y campeón del mundo con Italia

Las imágenes del golpe impactaron a las redes.

Un futbolista chocó su cabeza contra un paredón en pleno partido y terminó en terapia intensiva

Boca venció 4 a 3 a OHiggins con los playoffs y avanzó a los octavos de final de la Copa de Sudamericana.
play

Boca sufrió, pero venció a O'Higgins por penales y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Muriel en el ojo de la tormenta.

Rumores de infidelidad y dudas sobre su edad: la mujer de Licha Martínez quedó en el centro de la polémica

Rating Cero

El conductor despejó dudas sobre cómo está la relación con la modelo.

Marcelo Tinelli fue claro sobre los rumores de reconciliación con Milett Figueroa

El artista londinense habló sobre su fanatismo por el Diez.

Tom Holland reveló qué le diría a Lionel Messi si pudiera hablar con él: no lo dudó ni un poco

Una captura de una app citas hizo estallar la polémica.

Habló el apuntado por "filtrar" que Franco Colapinto está en una app de citas tras separarse de Maia Reficco

La participante sufrió un duro golpe en la casa más famosa.

Se conoció la primera foto de Cinzia de Gran Hermano en el hospital tras sufrir un accidente

La participación de ella en su programa generó que arrancara una ola de rumores al respecto.

Filtraron el nombre de la famosa que estaría teniendo un romance con Diego Leuco

Ella se mostró frágil al recordar la relación que tuvieron juntos.

Era una de las parejas más famosas, se separaron porque él le fue infiel y ahora ella lo extraña

últimas noticias

River y Boca ya tienen rivales confirmados.

Copa Sudamericana: Conmebol confirmó días y horarios para los octavos de final de River y Boca

Hace 18 minutos
El dolar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cerró la semana sin cambios y por encima de los $1.500

Hace 42 minutos
El conductor despejó dudas sobre cómo está la relación con la modelo.

Marcelo Tinelli fue claro sobre los rumores de reconciliación con Milett Figueroa

Hace 48 minutos
Michael Wallace Banach fue nombrado embajador del Vaticano. 

En un paso necesario para la visita del papa León XIV, Milei recibió al nuncio apostólico del Vaticano

Hace 48 minutos
Se complica la situación de Infantino: renunció uno de sus principales asesores en la FIFA

Se complica la situación de Infantino: renunció uno de sus principales asesores en la FIFA

Hace 1 hora