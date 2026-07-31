Se viene "El Niño" más potente del último tiempo: los números que preocupan El fenómeno proyectado para la primavera y el verano 2026/2027 se perfila como uno de los más intensos en décadas, con consecuencias que podrían afectar a millones de personas en buena parte del territorio argentino. Por Agregar C5N en









La recomendación de los especialistas es estar atentos a las alertas del Servicio Meteorológico Nacional en los próximos meses.

Los principales organismos meteorológicos del mundo prendieron las alarmas ante un episodio de El Niño que podría convertirse en uno de los más intensos de las últimas décadas. Las proyecciones más recientes consideran que habrá un mayor riesgo de lluvias extraordinarias, tormentas severas e inundaciones durante la primavera y el verano 2026/2027 en Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones del sistema ENOS ya corresponden a una fase cálida y que existe una probabilidad cercana al 100% de que El Niño continúe durante el trimestre julio-agosto-septiembre. La NOAA prevé además que el fenómeno seguirá fortaleciéndose hasta alcanzar su máxima intensidad hacia fines de este año.

Uno de los datos que más inquieta a los especialistas es el nivel de consenso entre los modelos climáticos. El sistema experimental SPEAR, desarrollado por la NOAA, muestra que los 30 escenarios del ensamble proyectan un evento competitivo con los más fuertes registrados en el último siglo, una coincidencia poco habitual en este tipo de pronósticos.

Ante este panorama, organismos nacionales, provincias y municipios comenzaron a revisar protocolos de emergencia y actualizar planes de respuesta, en un escenario que podría presionar la infraestructura urbana, el sistema productivo y las localidades ribereñas.

Los números de "El Niño" que preocupan Los indicadores disponibles explican por qué los especialistas siguen el fenómeno con tanta atención. El Centro de Predicción Climática de la NOAA estima un 97% de probabilidades de que El Niño permanezca activo hasta comienzos de la primavera de 2027 y un 81% de chances de que alcance la categoría de "muy fuerte" entre octubre y diciembre de 2026. El índice Niño 3.4 ya se ubica en +1,2 °C, mientras que los modelos proyectan valores superiores a +2 °C durante el pico del evento, un umbral que solo se alcanza en los episodios más intensos registrados.

Los pronósticos coinciden en que la mayor probabilidad de precipitaciones por encima de los valores normales se concentrará sobre el Litoral, la región pampeana, el norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Misiones. También preocupa la evolución de los grandes cursos de agua, con crecidas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú que podrían intensificarse si las lluvias previstas se consolidan durante la primavera y el verano, aumentando el riesgo de inundaciones en zonas ribereñas. En el sector agropecuario, el fenómeno representa un arma de doble filo. Las precipitaciones ayudarían a recuperar humedad en regiones que atravesaron períodos secos, pero un exceso hídrico podría provocar anegamientos, complicar la siembra, dificultar la cosecha y favorecer la aparición de enfermedades en los cultivos. Los climatólogos aclaran que la intensidad de El Niño no se traduce automáticamente en una cantidad determinada de lluvia para cada ciudad. El fenómeno modifica las probabilidades climáticas a gran escala, pero la evolución de cada tormenta dependerá de múltiples factores atmosféricos. Por eso recomiendan seguir los pronósticos y alertas del SMN a medida que se acerquen los meses de mayor impacto.