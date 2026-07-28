Homero Pettinato reveló lo peor de ser famoso: "No hay plata que lo valga"

El humorista mostró el mensaje repudiable que le envió un usuario y sorprendió al escribir cómo se siente al respecto.

Homero Pettinato le mostró a sus seguidores el otro lado de la fama e hizo un descargo en sus redes sociales. En ese sentido, reveló cuál es la peor parte de ser una persona conocida y contó sin filtro que siente al respecto.

El hijo de Roberto Pettinato es uno de los conductores más polémicos del mundo del streaming. Con su humor transgresor, se convirtió en una de las figuras más comentadas de la escena mediática. Sin embargo, a pesar de haber crecido en una familia acostumbrada a las polémicas y a las críticas del público, parece vivir la exposición de una manera diferente.

Con una captura de pantalla, el humorista resumió las agresiones que recibe a diario. El mensaje en cuestión era de un usuario que se refirió a él de una manera agresiva y con una pregunta repudiable: "¿Por qué no te pasás de falopa y le hacés un favor al mundo?", escribió.

Conmocionado por el mensaje, Homero escribió e invitó a reflexionar a sus seguidores: "Así se ve ser famoso hoy en día, todos los días", escribió y luego concluyó: "No hay guita que lo valga".

De esta manera, Pettinato dejó plasmado el lado menos conocido de los famosos: el odio y los insultos que reciben por ser parte del medio y trabajar frente a las cámaras. Esta situación se volvió más masiva en los últimos años por el uso de las redes sociales.

Los hermanos Pettinato. Instagram

Susana Giménez metió la pata y reveló la fecha de casamiento de Tini y De Paul

Una inesperada frase de Susana Giménez durante su participación en Por el Mundo, el ciclo que conduce Marley, sacudió este lunes al mundo del espectáculo y se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. La declaración sorprendió incluso al propio conductor del programa y rápidamente alimentó todo tipo de especulaciones sobre una posible boda que, hasta el momento, la pareja jamás confirmó públicamente.

Las repercusiones fueron inmediatas. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a debatir si la histórica conductora había cometido un desliz al aire o si, por el contrario, había revelado un dato reservado que todavía no estaba destinado a hacerse público. La ausencia de aclaraciones posteriores por parte de Susana alimentó aún más el misterio, mientras fanáticos y programas de espectáculos analizaron cada palabra pronunciada durante la emisión.

El comentario surgió luego de que Marley, en Telefe, destacara el gran momento personal que atraviesa el mediocampista de la Selección argentina. En medio de una conversación distendida sobre el presente sentimental de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, la conductora lanzó una afirmación que nadie esperaba: "Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre".

"Ahora está re enamorado de Tini", expresó el conductor. Sin titubear, Susana respondió con una precisión que llamó la atención por incluir incluso una fecha concreta del supuesto casamiento. Marley, visiblemente sorprendido, apenas alcanzó a responder: "Linda pareja hacen", mientras la diva cerró el tema con un simple "Sí", sin ofrecer ninguna explicación adicional sobre el origen de esa información.