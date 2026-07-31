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La sugestiva frase de Sabrina Cortez tras los rumores de romance con Gastón Edul

Las publicaciones desde España y el misterio en redes reavivaron las especulaciones sobre el vínculo sentimental.

La influencer y el periodista deportivo fueron vinculados sentimentalmente.

La influencer y el periodista deportivo fueron vinculados sentimentalmente.

Los rumores de romance entre Gastón Edul y Sabrina Cortez volvieron a instalarse con fuerza, luego de que ambos compartieran publicaciones desde sus vacaciones en España y alimentaran las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental. Aunque ninguno confirmó públicamente la relación, las redes sociales se convirtieron en el principal escenario donde los seguidores comenzaron a analizar cada detalle de sus posteos.

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La versión tomó impulso tras las declaraciones de Pepe Ochoa, quien aseguró: "Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Cortez". El panelista sostuvo además que el periodista deportivo y la ex participante de Gran Hermano ya habían tenido un acercamiento durante el año pasado, aunque esta vez el vínculo sería "mucho más serio". Según su información, Edul habría invitado a Sabrina a viajar a Ibiza, un dato que rápidamente se viralizó en los medios y en las redes sociales.

La publicación de Gastón Edul en Instagram.

La publicación de Gastón Edul en Instagram.

Sin embargo, tras las versiones vertidas en LAM, las publicaciones de ambos dejaron más preguntas que respuestas. Mientras Gastón Edul mostró imágenes desde Mallorca, acompañado por familiares y amigos, incluso reforzando esa idea con la palabra "familia" en una de sus historias, Sabrina Cortez sorprendió desde Ibiza con una fotografía frente al mar tomando mate y una frase que despertó toda clase de interpretaciones: "La ubicación la dejo a tu criterio". Esa expresión fue interpretada por muchos usuarios como un guiño deliberado para mantener vivo el misterio sin confirmar ni desmentir los rumores.

Las pruebas que confirman el romance entre Gastón Edul y Sabrina Cortez

La principal prueba mencionada por Pepe Ochoa apunta al supuesto viaje compartido a España. Según reveló el panelista, Gastón Edul habría invitado personalmente a Sabrina Cortez a Ibiza, propuesta que ella aceptó y que representaría un paso importante en la relación. Aunque posteriormente ambos publicaron imágenes desde diferentes islas del archipiélago balear —Mallorca e Ibiza—, las especulaciones no hicieron más que crecer por la cercanía geográfica entre ambos destinos.

Otro de los elementos que fortalece la versión es el historial previo entre los dos. De acuerdo con Ochoa, Edul y Cortez comenzaron a verse durante 2025, aunque aquella relación no prosperó. Ahora, según la información difundida en televisión, el vínculo habría evolucionado y se encontraría en una etapa mucho más consolidada. "El año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían. No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio", afirmó el panelista.

El posteo de Sabrina Cortez en Instagram.

El posteo de Sabrina Cortez en Instagram.

También cobra relevancia el momento personal que atraviesa Sabrina Cortez. En el programa señalaron que Gastón Edul habría acompañado a la influencer durante el duelo por la muerte de su madre, una actitud que, según las fuentes del ciclo, fortaleció la relación y marcó una diferencia respecto del acercamiento que habían tenido anteriormente. Aunque se trata de información atribuida al programa televisivo y no confirmada por los protagonistas, constituye uno de los principales argumentos que sostienen la versión del romance.

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