Tiembla la Unión Europea por la crisis migratoria en Ceuta: Italia amaga con romper relaciones con España

La presidente Giorgia Meloni anunció la suspensión de la aplicación del espacio Schengen de libre circulación con el país ibérico. La decisión fue adoptada por el Ministerio del Interior italiano tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras. Emmanuel Macrón también se pronunció en redes sociales.

Italia suspendió este viernes la aplicación del espacio Schengen de libre circulación con España y anunció el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con el país, en medio de la masiva migración en Ceuta. La decisión fue adoptada por el Ministerio del Interior italiano tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras, presidida este viernes por el ministro Matteo Piantedosi en la sede del Viminal.

"Se trata de una toma de posición de Meloni muy fuerte y una crisis diplomática internacional en Europa pocas veces vista. La noticia se venía evaluando desde el jueves a la noche pero recien en estos momentos es cuando Italia declaró que suspender el espacio Schengen", señaló desde Roma la periodista de C5N Pamela Francescato en el programa De Una.

De esta manera, explicó que " todo italiano que se encuentre en estos momentos en territorio español tiene que volver a Italia con pasaporte porque la libre circulación entre los 29 países europeos ya entre Italia con España no lo tiene más".

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, se mostró a favor de la decisión tomada por Meloni y publicó un mensaje en su cuenta de X donde afirmó que "Estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España y tengo plena confianza en la actuación del ministro (del Interior, Matteo) Piantedosi. La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional".

#ALERTA | Italia suspende el espacio Schengen con España y cierra sus fronteras marítimas y aéreas @pafrancescato #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/fiVu1rJUOx

Posteriormente, la primera ministra italiana señaló que su país no se quedará "con los brazos cruzados". "Estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos", señaló.

Il Governo ha deciso di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione previsto da Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna, reintroducendo i controlli di frontiera.



Si tratta di una misura straordinaria, adottata per tutelare la sicurezza nazionale… pic.twitter.com/bpszoG8soX — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 31, 2026

Luego agrego que "las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas", ha dicho.

"Me he reunido con el Ministro del Interior Matteo Piantedosi. Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos convocando a los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", completó.

El mensaje del presidente de Francia

"Ante la situación migratoria en Ceuta, he estado en contacto con el Presidente del Gobierno español para marcar nuestra solidaridad y proponer toda la ayuda necesaria, incluida a través de Frontex. Saludo la cooperación en curso con Marruecos, que ya ha permitido hoy más de 40 000 retornos de Ceuta a Marruecos. Los ministros del Interior están en contacto para asegurar un seguimiento estrecho de la situación", publicó en su cuenta de X el mandatario francés sobre la situación migratoria en la región.

En este marco, Macrón le solicitó al Ministro del Interior que "refuerce los controles en nuestra frontera con España si fuera necesario: 4 unidades de fuerzas móviles, aviones y drones están desplegados".

Face à la situation migratoire à Ceuta, j’ai été en contact avec le Président du gouvernement espagnol pour marquer notre solidarité et proposer toute aide nécessaire, y compris via Frontex.



Je salue la coopération en cours avec le Maroc,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 31, 2026

En una clara señal de diferenciación con Meloni, el mandatario francés manifestó su "solidaridad y responsabilidad con nuestros socios europeos para hacer aplicar nuestras reglas de firmeza en materia de retornos y de protección de las fronteras exteriores de la Unión. Reitero aquí nuestra solidaridad con España, su gobierno y su pueblo".