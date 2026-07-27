"Nunca indirecta": el intercambio de posteos picantes de La Joaqui y Luck Ra en medio de los rumores de separación

Apenas trascendió la versión sobre el distanciamiento, La Joaqui se expresó a través de las redes sociales durante sus vacaciones en Costa Rica. Desde un espejo y en la madrugada del domingo, la cantante compartió un video en el que sonaba Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel , en el preciso fragmento que entona “Ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver”. Sobre esas imágenes, la artista sumó una elocuente aclaración: “ Nunca indirecta, siempre temazo ”.

La publicación no tardó en encontrar respuesta del otro lado. Luck Ra utilizó su cuenta de TikTok para subir un mensaje propio con la contundente frase “ Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar ”, acumulando rápidamente cientos de miles de reacciones. Esta aparición del artista cordobés llegó pocos días después de otra reflexión donde aseguraba estar bien “mientras me tenga a mí”, profundizando el revuelo en el mundo digital.

En cuanto a los motivos de la ruptura, el panelista Pepe Ochoa adelantó en el programa LAM que la pareja llevaría separada entre un mes y un mes y medio , habiendo pactado mantener el hermetismo hasta que ella lograra fortalecerse. Según reveló el periodista, la decisión de terminar el noviazgo fue del cantante porque “ él quiere otra cosa para su vida ”, mientras que la intérprete “ está muy enamorada y no lo puede entender ”.

La canción del Sol de México no fue el único gesto de la referente de la cumbia RKT en esta seguidilla de posteos. En los mismos días, difundió contenidos con los temas Ojitos Mentirosos y Excesos , incluyendo en este último la frase “Aunque para el amor no sirvo yo. Mientras llega mi persona favorita, seguiré con mi loquera ”. A esto se añadió una fotografía suya de espaldas frente a la playa con la leyenda “ Soy como soy porque siempre que me busquen con amor me van a encontrar ”.

Por el momento, ni La Joaqui ni Luck Ra eligieron ratificar o desmentir de manera oficial el desenlace de la historia de amor. Mientras tanto, la artista continúa compartiendo momentos de su estadía en las playas centroamericanas junto a sus hijas, en un álbum de viaje que ya no cuenta con la presencia del músico.

Cómo se conocieron Luck Ra y La Joaqui

La historia de amor entre La Joaqui y Luck Ra comenzó a gestarse años antes de que se convirtieran en novios, cuando coincidieron como artistas invitados en una fiesta de 15 años. En ese evento ocurrió el flechazo inicial, ya que la cantante de RKT confesó tiempo después que, si bien siempre le había parecido un chico muy lindo, fue en ese cumpleaños donde le empezó a gustar de verdad.

Sin embargo, el romance tardó bastante tiempo en concretarse y el acercamiento real empezó a ganar fuerza recién a principios de 2024, cuando los idas y vueltas con indirectas en las redes sociales llamaron la atención de todos sus seguidores.

Redes sociales

Las primeras citas de la pareja estuvieron marcadas por los nervios y la timidez de ambos. La Joaqui reveló en varias entrevistas que le daba tanta vergüenza lo mucho que le gustaba el cordobés que le costaba interactuar, al punto de haber tenido cuatro o cinco salidas sin que pasara nada porque ella sufría de pánico social e incluso le cancelaba planes a último momento. Luck Ra no se dio por vencido y continuó remando la situación compartiendo charlas y meriendas, demostrando mucha paciencia para ganarse la confianza de la artista y lograr que se relajara.

El primer beso llegó de una forma muy particular y descontracturada en la casa del cantante. Habían coordinado para merendar ahí porque a ella le quedaba de paso hacia Aeroparque para tomarse un vuelo por un show, pero aunque el viaje terminó cancelándose, el encuentro siguió en pie y fue el puntapié inicial para consolidar la relación. Después de meses de mantener el secreto a voces, la pareja decidió blanquear el noviazgo formalmente a mediados de 2024.