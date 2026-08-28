La emotiva carta que le dedicó Nati Jota a Eial Moldavsky por su salida de Olga Su salida de deja un lugar vacante en uno de los programas más queridos del streaming de nuestro país. Agregar C5N en









La lectura de su texto fue uno de los clips más viralizados en la última jornada. Redes sociales

Nati Jota despidió a Eial Moldavsky con una carta llena de emoción que publicó luego del anuncio de su salida de Sería Increíble, el programa que ambos estuvieron bajo la conducción en Olga durante más de tres años. La lectura de su texto fue uno de los clips más viralizados en la última jornada.

La conductora definió a Moldavsky como alguien que se filtró en su vida más allá de lo profesional y eligió una metáfora para cerrar el mensaje: "Un simple aleteo de una mariposa puede causar un huracán del otro lado del mundo, pero vos fuiste directamente el huracán". Antes de ese cierre, le dejó en claro qué es lo que más teme perder con su ausencia cotidiana.

"Lo que me niego es a que esa discontinuidad se lleve la familiaridad y la confianza extrema. No quiero cruzarte y que me hables cordialmente de tu vida y peor cordialmente de la mía. No quiero que dejes de burlarte de mí", escribió, refiriéndose a la naturalidad del vínculo construido en el día a día del programa.

La carta también incluyó un detalle íntimo que da cuenta de la complicidad entre ambos: "Te define bastante haber sido quien finalmente me inculcó el hábito del mate, insistir cebándome a pesar de la ingratitud de mi cara de asco, probablemente los primeros dos meses de programa y por ende mates. Será siempre fundamental en este proyecto y en mí", escribió, antes de cerrar con un simple "Te quiero mucho".

Nati Jota se despidió de Eial Moldavsky con una carta emotiva: "Un simple aleteo de una mariposa puede causar un huracán del otro lado del mundo, pero vos fuiste directamente el huracán".



@olgaenvivo https://t.co/bZam4ND16C pic.twitter.com/oiwHSMfO1l — MDZ Online (@mdzol) August 28, 2026 Así Eial Moldavsky comunicó que se iba de Olga Moldavsky anunció su salida el jueves durante la emisión del programa, sin dar demasiados detalles para reservar la despedida formal al día siguiente. "Mañana es mi último programa en Sería Increíble", dijo, dejando a sus compañeros y al público sorprendidos. Prefirió no profundizar en ese momento: "Mañana profundizaremos y hablaremos un poquito más, pero será el último día que nos encontraremos", agregó.

Redes sociales Con su humor característico, intentó descomprimir la emoción que se apoderó de Nati Jota en el instante en que lo escuchó: "No dije nada para que estés llorando", lanzó. Ella respondió con respeto y con la promesa de una despedida a la altura: "Obviamente respetamos tu decisión y mañana haremos una despedida digna de todo lo que le has dado a este proyecto". Moldavsky cerró el anuncio con una frase que puede sintetizar su balance de la experiencia: "Hemos vivido una vida entera, casi tres años juntos", dando a entender que consideraba cumplido un ciclo dentro del canal.