Es una comedia española de Netflix y es ideal para cuando estás triste: no pararás de reír

Esta película de la plataforma de streaming es perfecta para distraerse, ya que te lleva por casi dos horas a playas paradisíacas y situaciones desopilantes. Con humor y ternura, aborda la compleja relación entre un hijo y su madre sobreprotectora.

Esta comedia presenta a un hijo con el corazón roto y su madre sobreprotectora.

Netflix.

El catálogo de Netflix tiene muchas opciones perfectas para esos momentos donde estás triste, o simplemente un poco bajón, y necesitás algo que te haga reír y olvidarte por un rato de todos tus problemas. Entre ellas, se destaca una comedia española que combina chistes y ternura en dosis iguales.

Se trata de Amor de madre, una película de 2022 dirigida por Paco Caballero (Donde caben dos). La historia se desarrolla entre Madrid y Mauricio, una paradisíaca isla del océano Índico con playas tropicales y aguas turquesa que te transportan a otro mundo por casi dos horas.

A través del humor y las situaciones absurdas que atraviesan los personajes, Amor de madre aborda la complejidad de la relación entre una mamá y su hijo y se pregunta qué tanto conocemos realmente a la maravillosa persona que nos cuida, a veces, hasta el punto de la asfixia.

Amor de madre, Netflix

Netflix: sinopsis de Amor de madre

La vida de José Luis se derrumba cuando su novia lo deja por otro en el altar, delante de toda su familia y amigos. Su mamá, Mari Carmen, que tiene tendencia a ser muy sobreprotectora, decide acompañarlo en la luna de miel que ya había pagado para que no pierda el dinero del viaje.

A José Luis no le gusta nada, y menos aún cuando Mari Carmen decide hacerse pasar por su esposa para acceder a los paseos y actividades gratis. La relación entre madre e hijo se pondrá en tensión en las que terminarán siendo, de una manera u otra, las vacaciones de sus vidas.

Tráiler de Amor de madre

Embed - Amor de madre (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Amor de madre

  • Carmen Machi como Mari Carmen.
  • Quim Gutiérrez como José Luis.
  • Yolanda Ramos como Montse.
  • Justina Bustos como Sara.
  • Dominique Guillo como Armando.
  • Celia Freijeiro como Teresa.
  • Edeen Bhugeloo como Jean Pierre.
  • Jake Francois como Calvin.
  • Andrés Velencoso como DJ Chucho.
  • Jorge Suquet como agente de viajes.
  • Juanjo Cucalón como Ángel.
