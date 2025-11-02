Es una comedia española de Netflix y es ideal para cuando estás triste: no pararás de reír Esta película de la plataforma de streaming es perfecta para distraerse, ya que te lleva por casi dos horas a playas paradisíacas y situaciones desopilantes. Con humor y ternura, aborda la compleja relación entre un hijo y su madre sobreprotectora.







Esta comedia presenta a un hijo con el corazón roto y su madre sobreprotectora. Netflix.

El catálogo de Netflix tiene muchas opciones perfectas para esos momentos donde estás triste, o simplemente un poco bajón, y necesitás algo que te haga reír y olvidarte por un rato de todos tus problemas. Entre ellas, se destaca una comedia española que combina chistes y ternura en dosis iguales.

Se trata de Amor de madre, una película de 2022 dirigida por Paco Caballero (Donde caben dos). La historia se desarrolla entre Madrid y Mauricio, una paradisíaca isla del océano Índico con playas tropicales y aguas turquesa que te transportan a otro mundo por casi dos horas.

A través del humor y las situaciones absurdas que atraviesan los personajes, Amor de madre aborda la complejidad de la relación entre una mamá y su hijo y se pregunta qué tanto conocemos realmente a la maravillosa persona que nos cuida, a veces, hasta el punto de la asfixia.

Amor de madre, Netflix Netflix Netflix: sinopsis de Amor de madre La vida de José Luis se derrumba cuando su novia lo deja por otro en el altar, delante de toda su familia y amigos. Su mamá, Mari Carmen, que tiene tendencia a ser muy sobreprotectora, decide acompañarlo en la luna de miel que ya había pagado para que no pierda el dinero del viaje.

A José Luis no le gusta nada, y menos aún cuando Mari Carmen decide hacerse pasar por su esposa para acceder a los paseos y actividades gratis. La relación entre madre e hijo se pondrá en tensión en las que terminarán siendo, de una manera u otra, las vacaciones de sus vidas.

Tráiler de Amor de madre Embed - Amor de madre (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Amor de madre Carmen Machi como Mari Carmen.

Quim Gutiérrez como José Luis.

Yolanda Ramos como Montse.

Justina Bustos como Sara.

Dominique Guillo como Armando.

Celia Freijeiro como Teresa.

Edeen Bhugeloo como Jean Pierre.

Jake Francois como Calvin.

Andrés Velencoso como DJ Chucho.

Jorge Suquet como agente de viajes.

Juanjo Cucalón como Ángel.