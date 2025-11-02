Es una comedia española de Netflix y es ideal para cuando estás triste: no pararás de reír
Esta película de la plataforma de streaming es perfecta para distraerse, ya que te lleva por casi dos horas a playas paradisíacas y situaciones desopilantes. Con humor y ternura, aborda la compleja relación entre un hijo y su madre sobreprotectora.
Esta comedia presenta a un hijo con el corazón roto y su madre sobreprotectora.
Netflix.
El catálogo de Netflix tiene muchas opciones perfectas para esos momentos donde estás triste, o simplemente un poco bajón, y necesitás algo que te haga reír y olvidarte por un rato de todos tus problemas. Entre ellas, se destaca una comedia española que combina chistes y ternura en dosis iguales.
Se trata de Amor de madre, una película de 2022 dirigida por Paco Caballero (Donde caben dos). La historia se desarrolla entre Madrid y Mauricio, una paradisíaca isla del océano Índico con playas tropicales y aguas turquesa que te transportan a otro mundo por casi dos horas.
A través del humor y las situaciones absurdas que atraviesan los personajes, Amor de madre aborda la complejidad de la relación entre una mamá y su hijo y se pregunta qué tanto conocemos realmente a la maravillosa persona que nos cuida, a veces, hasta el punto de la asfixia.
Netflix: sinopsis de Amor de madre
La vida de José Luis se derrumba cuando su novia lo deja por otro en el altar, delante de toda su familia y amigos. Su mamá, Mari Carmen, que tiene tendencia a ser muy sobreprotectora, decide acompañarlo en la luna de miel que ya había pagado para que no pierda el dinero del viaje.
A José Luis no le gusta nada, y menos aún cuando Mari Carmen decide hacerse pasar por su esposa para acceder a los paseos y actividades gratis. La relación entre madre e hijo se pondrá en tensión en las que terminarán siendo, de una manera u otra, las vacaciones de sus vidas.
Tráiler de Amor de madre
