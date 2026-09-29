San Isidro: el 77,6% de las denuncias de seguridad ya ingresa por canales municipales gracias a Ojos en Alerta

El programa por WhatsApp superó los 25.000 vecinos adheridos. Desde el municipio aseguran que, al centralizar los reportes en el Centro de Monitoreo local, las patrullas tardan entre 3 y 5 minutos como máximo en llegar.

Centralizar los reportes en el Centro de Monitoreo local, las patrullas tardan entre 3 y 5 minutos como máximo en llegar.

El mapa de la prevención en San Isidro muestra un marcado cambio de tendencia impulsado por el compromiso comunitario. La consolidación del programa Ojos en Alerta , que ya superó la barrera de los 25.000 usuarios activos, provocó que el 77,6 % de las denuncias de seguridad en el distrito ingresen directamente por canales de gestión municipal , ganándole terreno a las tradicionales líneas policiales externas.

Este ecosistema digital, que tiene como motor principal al WhatsApp vecinal para reportar situaciones sospechosas, permite centralizar la información directamente en el Centro de Operaciones Municipal (COM). La consecuencia directa de esta descentralización es la velocidad en la calle: ante cada mensaje, audio o foto recibida, el protocolo de despacho se activa en segundos y las patrullas logran arribar al lugar en un tiempo máximo de entre 3 y 5 minutos .

La dinámica del sistema apunta a la prevención temprana. El vecino no necesita certificar si se está cometiendo un delito, sino simplemente reportar actitudes extrañas o fuera de lo común en su cuadra . Al ingresar la denuncia por WhatsApp, el COM cruza el reporte de forma instantánea con el monitoreo de las cámaras de seguridad urbana y el posicionamiento de los móviles más cercanos.

Ojos en alerta, que tiene como motor principal al WhatsApp vecinal para reportar situaciones sospechosas, permite centralizar la información directamente en el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Esta red vecinal funciona como un complemento clave de la fuerte presencia policial en los barrios. Actualmente, el Municipio despliega más de 100 operativos de control diarios en puntos estratégicos de acceso y egreso del partido , procedimientos en los que se fiscalizan un promedio de 800 personas y 400 vehículos por jornada.

Para mantener aceitado el sistema y sumar nuevos usuarios a la red de prevención, la comuna sostiene un esquema de capacitaciones obligatorias en delegaciones públicas, clubes de barrio, comercios y casas particulares . Recientemente, el Municipio sumó modalidades express de inducción que toman menos de 10 minutos, mientras que los talleres vecinales tradicionales duran alrededor de 45 minutos. La última convocatoria masiva bajo esta modalidad se llevó a cabo en la localidad de Beccar.

“Una vez que la gente se capacita, generamos un cambio de comportamiento. Pasamos del ‘no te metas’ a que empiece a comunicarse con nosotros, a alertarnos sobre determinadas situaciones”, destacaron desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro, remarcando que el involucramiento de los más de 25.000 adheridos resulta vital para lograr la inmediatez en los tiempos de intervención en la vía pública.

El caso testigo de la eficiencia de Ojos en alerta

La efectividad del sistema quedó demostrada con un caso ocurrido en una carnicería de Beccar. Un comerciante adherido al programa envió de forma inmediata su ubicación y un video donde se observaba a una mujer robando un teléfono celular dentro de su negocio.

A partir de ese reporte, los operadores del COM realizaron el seguimiento en tiempo real a través de las cámaras de seguridad urbana, lo que permitió que los oficiales de seguridad interceptaran y detuvieran a la sospechosa. El aparato fue recuperado y la mujer quedó a disposición de la Justicia.

Cómo formar parte de Ojos en alerta

Ojos en Alerta funciona como un nexo directo con la Patrulla Municipal, permitiendo denunciar cualquier actitud sospechosa o emergencia en tiempo real con solo enviar un mensaje. Para formar parte de la red vecinal, las personas interesadas deben completar una capacitación obligatoria y gratuita sobre el uso correcto de la herramienta.

El próximo encuentro presencial se realizará el jueves 22 de octubre a las 18:30 horas en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Coronel Bogado y Los Ceibos, Boulogne). Quienes deseen asistir ya pueden asegurar su lugar e inscribirse completando sus datos en: www.sanisidro.gob.ar/ojosenalerta