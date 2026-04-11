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Una argentina está a un paso de ser la nueva villana en la secuela de Superman

La actriz es una de las cuatro candidatas elegidas por James Gunn para encarnar a Máxima, una poderosa reina alienígena que enfrentará al superhéroe interpretado por David Corenswet.

La argentina fue confirmada como una de las candidatas en el casting de Atlanta.

La argentina fue confirmada como una de las candidatas en el casting de Atlanta.

DC Studios

Eva de Dominici sigue consolidando su carrera en la industria cinematográfica de Hollywood, y está a punto de conseguir un papel clave: quedó a un paso de sumarse a la franquicia Universo DC (DCU) en la secuela de Superman, donde interpretaría a la nueva villana.

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La actriz argentina se mudó hace años a Los Ángeles, donde sigue una carrera en ascenso, y ahora compite para ingresar en el mundo de los superhéroes encarnando a una villana que enfrentará al "hombre de acero".

Según el medio especializado The Hollywood Reporter, Dominici está en la lista de los productores para encarnar a Máxima, una pieza fundamental en la mitología de los comics. Se trata de una reina conquistadora y antagonista, de doble moral, que se enamora del héroe de capa roja.

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Junto a la argentina, hay tres candidatas de peso como Adria Arjona, Sydney Chandler y Grace Van Patten, aunque el propio director del film y CEO de DC Studios, James Gunn, se encargó de aclarar algo sobre los nombres de las posibles actrices.

El cineasta utilizó su cuenta de Threads para respaldar que la información acerca de Eva de Dominici es la correcta, y que la artista avanzó en el casting que se hizo en Atlanta, donde ya empezaron la preproducción de la película.

David Corenswet y Nicholas Hoult regresan a la pantalla para la secuela de Superman, reeditando el enfrentamiento entre el superhéroe y su archienemigo Lex Luthor.

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Expectativa por el estreno

Hay gran expectativa para la nueva entrega, después del éxito de Superman: Hombre del mañana que recaudó más de 600 millones de dólares. El estreno está programado para el 9 de julio de 2027. Para Eva de Dominici, es la oportunidad de hacer su debut en una de las franquicias más grandes de la historia del cine.

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