El look maestro de Stephanie Demner: el equilibrio justo entre el baggy denim y el abdomen descubierto

La modelo e influencer eligió un estilo urbano, holgado y descontracturado que llamó la atención de sus seguidores y marcó tendencia en redes sociales.

Stephanie Demner es una de las personalidades más destacadas en redes sociales a la hora de marcar tendencias. La modelo suele compartir con sus seguidores los distintos look que usa en su vida diaria y en eventos especiales, y en esta ocasión lució un equilibrio justo entre el baggy denim y el abdomen descubierto.

Demner posó con un crop top blanco ajustado que contrastó con una chaqueta deportiva oversize de color negro y amarillo con un diseño de rayas anchas en las mangas. En la parte inferior llevó unos jeans azul claro, rotos en las rodillas y con un corte recto y holgado, para completar un estilo relajado y moderno.

En cuanto a los accesorios, eligió aros dorados, un reloj deportivo blanco y zapatillas también blancas. La influencer usó el cabello suelto, con una raya al medio y un estilo desestructurado, y un maquillaje minimalista y natural que destacó una piel luminosa y un toque de color en los labios.

Después de años trabajando como modelo e influencer, Stephanie Demner reveló que la presión del medio y las redes sociales por lucir de una determinada manera la llevaron a tener una relación poco saludable con su imagen y con la comida, e incluso sufrió trastornos alimenticios.

Cuando empezó en el mundo del modelaje, las exigencias fueron extremas. "Me dicen: 'Te sobran dos kilos y medio, no sos tan alta, te faltan dos centímetros'. Y eran cosas que yo ya no podía cambiar", recordó en una charla íntima con Barbie Simons para El Observador.

"Hace un tiempo, cuando voy a una esteticista, me da una pastilla que era como diurética. Entonces, me dice: 'Si vos al día siguiente tenés una producción de fotos o lo que fuera, tomate la pastilla que vas a estar deshinchadita'. Obviamente, abusé de la pastilla", confesó.

La señal de alerta llegó al momento de hacerse unos análisis médicos. "Cuando yo me hago los estudios, directamente la llaman del lugar a mi mamá, la citan en una reunión y le dicen: 'Si tu hija no empieza a tomar agua hoy, mañana se muere'. Ese nivel de deshidratación tenía yo", contó.