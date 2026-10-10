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Es periodista, se separó a los 56 años y se enamoró de su compañero de trabajo: "Ya es oficial"

La conductora de radio llevaba cinco años separada y decidió volver a apostar al amor. Le presentó su nueva pareja a sus amigos y familia y está avanzado.

Se enamoró de su compañero de trabajo.

Se enamoró de su compañero de trabajo.

Después de más de cinco años separada, María O’Donnell volvió a apostar al amor y está nuevamente en pareja. La periodista especializada en política, que trabaja en Urbana Play, había mantenido su nueva relación en privado hasta que Fernanda Iglesias reveló quién es el hombre que la conquistó.

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Hace unos días, la propia O’Donnell había contado que estaba enamorada. A partir de esa declaración, Iglesias investigó y confirmó la noticia. “Me puse a averiguar y tiene un romance…”, contó la panelista, quien además aseguró que la relación ya está consolidada.

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“Ya es oficial y ya se los presentó a sus amigos y a su familia. Es un romance que está avanzado”, agregó Iglesias. Según explicó, aunque la pareja lleva un tiempo junta, hasta ahora no se había hablado públicamente de este vínculo.

Quién es el nuevo novio de María O'Donnell

El nuevo novio de la periodista es Fernando Rapa Carballo, un diseñador gráfico vinculado al mundo del arte y con trayectoria en distintos medios. Además, se desempeña como docente de fotografía y fue el encargado del diseño del libro de O’Donnell, Montoneros, una historia visual. Ese trabajo los mantuvo en contacto, aunque no se sabe si se conocían desde antes.

“Ellos estuvieron trabajando mucho tiempo pero en ese momento cada uno tenía sus cosas y forjaron el vínculo. Pero recién cuando se separaron, cada uno de lo suyo, yo no sé si María tenía pareja en ese momento pero él sí… se dieron permiso para conocerse y ahora están enamorados”, explicó Iglesias sobre cómo comenzó la relación entre la periodista y el diseñador.

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