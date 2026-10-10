Este pueblo de España ofrece hasta 40.000 euros para comprar una casa y se puede acceder hasta 2027: como hacer Una iniciativa busca atraer nuevos habitantes a una zona rural del territorio español con localidades pequeñas, viviendas tradicionales y un entorno natural privilegiado. Por Agregar C5N en









Casas tradicionales, calles tranquilas y naturaleza: así son algunos de los pueblos de La Rioja que buscan nuevos habitantes.

Quiénes pueden acceder a la propuesta y cuáles son las condiciones.

Cómo son las localidades y qué características tienen sus viviendas.

Los paisajes naturales que rodean a estos pequeños núcleos urbanos.

El objetivo de la iniciativa y cómo busca impulsar la vida rural. Este pueblo de España ofrece hasta 40.000 euros para comprar una casa y se puede acceder hasta 2027: una región europea mantiene abierta una línea de ayudas para quienes quieran comprar, rehabilitar o construir una vivienda en pequeños municipios, cómo hacer

El programa forma parte del Plan REVIVE, una iniciativa que busca favorecer la llegada de nuevos habitantes a localidades pequeñas y facilitar el acceso a una vivienda. El plazo para presentar solicitudes permanece abierto hasta el 1 de junio de 2027. El importe no es igual para todos los beneficiarios y la cantidad depende principalmente de la población del municipio donde se encuentre la vivienda y del valor de la operación.

En las regiones de hasta 500 pobladores, la ayuda puede alcanzar los 40.000 euros, con una cobertura de hasta el 40% de la operación. En zonas de entre 501 y 2.000, el máximo baja a 30.000 euros, mientras que en aquellos que tienen entre 2.001 y 5.000 puede llegar a 20.000 euros.

Así es el pueblo español que ofrece vivienda para repoblarse En La Rioja, una comunidad autónoma del norte de España, se puso en marcha un programa para atraer nuevos habitantes a pequeños municipios y combatir la despoblación rural. La iniciativa contempla ayudas económicas para quienes quieran comprar, rehabilitar o construir una vivienda y convertirla en su residencia habitual.

Los municipios que forman parte del Plan REVIVE tienen el perfil típico de los pequeños pueblos del interior de España: calles tranquilas, viviendas tradicionales y construcciones antiguas que conviven con casas más modernas. En distintas localidades de La Rioja todavía pueden encontrarse edificaciones de piedra, madera, ladrillo y adobe, además de espacios que conservan parte de la arquitectura rural de la región.

Dependiendo de la localidad, hay campos, montes, senderos, barrancos y zonas de vegetación que rodean los pequeños núcleos urbanos. Algunos municipios, como Matute, cuentan incluso con rutas naturales junto a arroyos y cascadas, mientras que otros se encuentran en valles y zonas de media montaña. La propuesta busca aprovechar justamente esas características para atraer nuevos pobladores: pueblos pequeños, propiedades que pueden necesitar una renovación y un entorno alejado de las grandes ciudades.