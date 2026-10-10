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Se enamoró de su asistente y mejoró su carrera de actor: la historia de amor de Woody Harrelson

Lo que empezó como un vínculo laboral terminó cambiando su vida y dando paso a una familia que construyeron juntos a lo largo de los años.

Conocé cómo es la particular historia de amor de Woody Harrelson.

Conocé cómo es la particular historia de amor de Woody Harrelson.

Men's Journal
  • El vínculo con su esposa comenzó cuando ella trabajaba como su asistente personal.
  • Una particular declaración de amor cambió el rumbo de la relación entre ambos.
  • La llegada de sus tres hijas marcó una nueva etapa en la vida del actor.
  • Con los años, la pareja eligió una vida tranquila y alejada de Hollywood.

Detrás de su extensa carrera en Hollywood, Woody Harrelson construyó una vida personal que terminó muy lejos de la imagen de excesos que tuvo durante su juventud. El actor, conocido por trabajos como Cheers, Los juegos del hambre y Los Ilusionistas, sostuvo durante mucho tiempo que el matrimonio no era para él. Todo cambió cuando apareció en su vida Laura Louie, quien empezó trabajando a su lado y terminó convirtiéndose en su esposa.

La actriz es madre de tres hijos varones y una nena. 
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La historia entre ambos inició cuando Louie consiguió un puesto como asistente personal del actor en 1987. Con el paso de los años, la relación profesional dio lugar a una amistad cada vez más cercana. Harrelson tardó en reconocer lo que sentía, pero durante un viaje a África entendió que su vínculo con ella había cambiado y decidió buscar una manera particular de confesárselo.

El actor conoció a Laura Louie en 1987, cuando ella empezó a trabajar como su asistente personal.

El actor conoció a Laura Louie en 1987, cuando ella empezó a trabajar como su asistente personal.

Al regresar, el actor tomó una guitarra y escribió una canción para expresarle sus sentimientos. La respuesta de Louie fue inesperada: según contó Harrelson, ella le confesó que estaba enamorada de él desde hacía dos años y medio. A partir de ese momento comenzaron formalmente su relación y, con el tiempo, formaron una familia.

Como es la historia romántica de Woody Harrelson y su esposa

Antes de conocer a Laura, Harrelson reconocía que no se imaginaba sosteniendo una relación durante mucho tiempo. Incluso llegó a decir que nunca había creído en el matrimonio ni en la monogamia a largo plazo. Sin embargo, la llegada de sus tres hijas, Deni Montana, Zoe Giordano y Makani Ravello, terminó consolidando una nueva etapa. La pareja finalmente se casó en diciembre de 2008, durante una celebración íntima en Maui, Hawái.

La paternidad también tuvo un papel importante en ese cambio. El actor contó que el nacimiento de su primera hija derribó muchas de las barreras emocionales que había construido durante años. Mientras tanto, Louie se convirtió en una presencia fundamental durante algunos de los momentos más complicados de su vida, incluidos distintos episodios que llegaron a ocupar las tapas de los diarios. Para Harrelson, su esposa logró acompañarlo en sus peores momentos.

Están casados desde 2008 y tienen tres hijas.

Están casados desde 2008 y tienen tres hijas.

Con los años, el actor también modificó varios aspectos de su estilo de vida y dejó atrás parte de los excesos de su juventud. Junto a Louie y sus hijas eligió una vida mucho más tranquila en Maui, alejada del ritmo de Hollywood y con un fuerte vínculo con la naturaleza. La pareja lleva más de tres décadas junta y mantiene un perfil bajo, mientras Harrelson continúa con su carrera y Louie desarrolla proyectos vinculados con la alimentación saludable y la vida sustentable.

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