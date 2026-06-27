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Ernestina Pais y Jorge Guinzburg, una dupla histórica: imaginaron su reencuentro con IA y se volvió viral

Una creadora de contenido digital utilizó herramientas de generación de imágenes para mostrar cómo sería el conmovedor reencuentro entre la conductora y el periodista, que falleció en 2008. Juntos condujeron el recordado ciclo "Mañanas informales".

Una generadora de contenido imaginó un abrazo entre la conductora y el periodista.

Una generadora de contenido imaginó un abrazo entre la conductora y el periodista.

Redes sociales / Imagen generada con IA

La trágica muerte de Ernestina Pais causó conmoción en el espectáculo y el público. La conductora se destacó a lo largo de su carrera por su alegría y compañerismo con sus colegas, entre ellos el fallecido periodista Jorge Guinzburg. Ambos compartieron la conducción del magazine Mañanas Informales, en El Trece, entre 2005 y 2008.

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A modo de homenaje, una realizadora de contenidos digitales usó las herramientas de generación de imágenes para imaginar, gracias a la inteligencia artificial, cómo sería el abrazo entre los dos mediáticos al volver a encontrarse en el cielo. El video se hizo viral en redes en pocos minutos.

En la secuencia, Pais entra al estudio de Mañanas Informales, ve a Guinzburg y le dice: "Ese bigote está igual que como lo recordaba". Él levanta la mirada de los papeles, presuntamente el guión para el ciclo de TV que hicieron juntos, responde con una risa sorprendida y después se funden en un abrazo.

En la animación con IA, el conductor le pregunta: "¿Qué haces acá tan temprano?", y ella le contesta: "Lo mismo me pregunto... Pero qué lindo volver a verte, Jorge". En el video se los ve tal cual estaban en vida, con un tango de fondo musical.

Cómo murieron Jorge Guinzburg y Ernestina Pais

El periodista Jorge Guinzburg falleció el 12 de marzo de 2008. Su deceso ocurrió en la clínica Mater Dei de Buenos Aires a causa de una afección pulmonar. Tenía 59 años.

Ernestina Pais falleció trágicamente en un accidente ferroviario en San Isidro, el viernes 26 de junio de 2026. El vehículo que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa cuando intentó cruzar las vías de la calle Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja. Tenía 54 años.

El programa de Guinzburg y Pais, Mañanas informales, en El Trece, fue un éxito y se distinguió de la forma de hacer periodismo con humor y actualidad. Después del fallecimiento de Guinzburg en marzo de 2008, Ernestina continuó con la conducción del ciclo acompañada por Ronnie Arias.

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