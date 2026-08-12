Más desregulaciones: advierten que el Gobierno quiere desmantelar la industria nacional del doblaje

El borrador de la Ley Hojarasca que impulsa Federico Sturzenegger apunta a derogar, entre otras, la Ley 23.316: la única que protege al doblaje argentino. El anteproyecto se debatió en la Comisión de Cultura de Diputados pero, tras los últimos reveses legislativos, el oficialismo podría retrasar su tratamiento en el recinto.

El borrador de la Ley Hojarasca que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, suma cada vez más críticas y objeciones. Entre sus múltiples objetivos se encuentra la derogación de la Ley 23.316: la única que protege al doblaje argentino, lo que implicaría dejar desprotegidos a miles de trabajadores. Aunque el oficialismo comenzó el debate en comisiones de Diputados, es probable que frene la iniciativa para evitar una nueva derrota en el Congreso.

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La industria nacional del doblaje lleva más de 80 años de historia, desde aquel hito fundacional con Pinocho de Disney, y en ese recorrido conquistó derechos laborales, acceso a la salud, jubilación y un lugar en la competencia internacional. Pero hoy todo ese camino está en riesgo: la posible derogación de la única ley que la protege amenaza con borrar de un plumazo una actividad que sostiene miles de puestos de trabajo.

Cuando se habla de doblaje en Argentina no se trata solo de los productos terminados. Acá se hacen trabajos de enorme peso internacional como las reconocidas series Breaking Bad, The Last of Us o The Walking Dead, películas taquilleras, animaciones de culto y hasta videojuegos multipremiados.

Detrás de todas esas producciones hay una larga cadena productiva de industria cultural conformada por actores, actrices, locutores, cantantes, músicos, directores de doblaje, traductores, adaptadores, técnicos de grabación, editores e ingenieros de sonido y empresas especializadas de doblaje. También hay institutos, docentes y entrenadores, y especialistas que trabajan en la educación, la investigación y la mejora de esas labores.

La única ley vigente, además de garantizar que las producciones lleguen al público en castellano neutro, también sostiene el trabajo de miles de personas, su formación profesional, el registro de los doblajes, la producción nacional y mejoras en las condiciones laborales.

En ese marco, Gonzalo Moreno, asesor del área de Doblaje de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, coordinador de la Especialización en Doblaje y Actuación de Voz y docente del ISER, expuso este martes ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación los fundamentos para defender la vigencia de la Ley de Doblaje.

"La ley 23.216 tiene aspectos que necesitan modernizarse, es una ley creada hace 40 años, pero una cosa es actualizar y otra muy distinta es creer que no necesitamos ninguna, tal como se propone en el proyecto de derogación", expresó Moreno durante su exposición.

En qué consiste la Ley de Doblaje 23.316

Sancionada en 1986, la Ley de Doblaje establece la obligatoriedad de que las películas, series, publicidades y programas extranjeros emitidos por televisión sean doblados al español utilizando actores y locutores locales.

El doblaje, ante todo, es un servicio y una actividad que, en los últimos años, creció fuerte en Argentina y en el mundo gracias a la explosión de producciones en redes y plataformas de streaming. Además, dejó de estar concentrado en la Ciudad de Buenos Aires y sumó proyectos en Rosario, Mendoza, Córdoba y otras regiones del país.

"Con la derogación de la Ley de Doblaje también desaparecen principios que no tienen nada de obsoletos como la protección del trabajo de los intérpretes, la formación, la profesionalización, la participación y el fomento del trabajo argentino en el mercado internacional de doblaje, el registro y la declaración de los doblajes y la posibilidad de mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores", expuso Moreno ante la comisión presidida por la diputada Lorena Pokoik.

En el encuentro también estuvieron presentes el secretario general, Marcelo Xicarts, junto a las y los integrantes del Consejo Integral Luis Alí, Aluminé Sanchis Zabalegugi, Laura Insua, Coni Vera y Juan Carrasco.

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Los números de la industria del doblaje en Argentina

"Solo en el último bimestre de 2025 se liquidaron a través de SAGAI derechos de interpretación correspondientes a más de 900 obras internacionales con doblaje argentino", explicó el actor y locutor ante la comisión cultural. Asimismo, la Asociación Argentina de Actores registró en el pasado mes de julio 200 producciones con doblaje argentino y fueron relevadas más de 20 mil participaciones de actores y actrices de doblaje argentinos.

En un contexto de creciente producción audiovisual, las plataformas de streaming cuentan con una fuerte presencia de doblajes realizados en Argentina para toda Latinoamérica, "incluyendo a los 60 millones de hispanohablantes que viven en Estados Unidos", destacó Moreno, y aclaró que "muchas veces pasa desapercibido que esas producciones se hacen en el país, porque se trabajan con el acento en español neutro".

A su vez, la Especialización en Doblaje, impulsada por la Ley y dictada entre el ISER y la Asociación Argentina de Actores, reúne cada año a unos mil inscriptos que se preparan para aprobar el riguroso examen que les asegura una salida laboral o un propósito para su vocación artística o de servicio. El doblaje no solo asiste a quienes no leen subtítulos o desconocen el idioma original, sino que alcanza a producciones para los más chicos, que encuentran en esas voces su primer contacto con el mundo del cine, las series y la animación.

Doblaje argentino: una industria for export

El doblaje argentino es una industria con proyección internacional y capacidad real de exportar servicios. Hoy, gracias a la grabación remota, un estudio o un actor pueden trabajar desde Salta o Mar del Plata compitiendo de igual a igual con las potencias del mercado global como México, Los Ángeles, Miami, Madrid y otros polos de producción.

El mercado mundial seguirá demandando doblajes al español, y la pregunta que plantean los trabajadores de la industria es cómo lograr que una porción cada vez mayor de ese trabajo se haga en nuestro país. "No se trata de pedir privilegios ni de esquivar la competencia, sino de defender un marco legal que fija reglas claras y nos permite competir en condiciones razonables dentro de un mercado global que también funciona con regulaciones y protecciones en otros países", enfatizó Moreno.

La derogación de la Ley de Doblaje, incluida en el artículo 3 del anteproyecto de desregulación, eliminaría esas reglas nacionales y dejaría en desventaja a los trabajadores frente a los marcos que sostienen a otras industrias internacionales.

La desregulación del Gobierno, a contramano del mundo

A través de este anteproyecto, el Ministerio de Desregulación busca eliminar restricciones, fomentar la competencia y reducir la intervención estatal. Y mientras en el país se discute derogar la única ley que protege a los trabajadores del doblaje y su industria, en otros países avanzan con normas para resguardar la voz humana y el trabajo artístico frente a la inteligencia artificial.

"La propia ley establece que determinadas tareas de doblaje deben estar a cargo de actores y locutores humanos con formación específica. Sobre ese entramado profesional se fueron construyendo instituciones, cámaras empresariales, y después de décadas de desarrollo de la actividad, los actores y actrices de doblaje a través de la Asociación Argentina de Actores lograron el primer convenio colectivo de trabajo específico que cumple apenas 5 años", expuso el Licenciado en Comunicación.

Asimismo, explicó que en países como Francia se mantienen incentivos específicos al doblaje y, este año, anunció que sus ayudas al doblaje van a sostener la interpretación humana y no su sustitución por inteligencia artificial. También Estados Unidos, el faro inspirador de las políticas económicas liberales del gobierno de Javier Milei, se encargó de legislar sobre la utilización de réplicas digitales y la protección de la voz frente a la aplicación indiscriminada de la IA.

En esa misma dirección, México, líder global en doblaje, acaba de reformar sus leyes para proteger las voces humanas y la producción local. Mientras otros países refuerzan sus marcos frente a la inteligencia artificial, en Argentina se discute eliminar la única norma que sostiene la actividad.

Los trabajadores del doblaje argentino compiten con esfuerzo en un mercado internacional altamente exigente y con políticas industriales sólidas en otros países. Por eso reclaman al Estado que no los ignore y que defienda el marco legal que les permite seguir representando al país con sus voces. "No hay que discutir si la legislación ignora la existencia de la industria sino qué marco necesita para que sea más moderna, más competitiva y más grande para construir la Argentina más moderna, más competitiva y más grande que todos queremos", concluyó Moreno.