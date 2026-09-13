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Eran una pareja de famosos y se iban a casar, pero un rumor de infidelidad frenó todo: quienes son

Una relación que comenzó con mucha ilusión, pero que terminó antes de lo que todos esperaban.

Esta pareja de famosos se iba a casar

Esta pareja de famosos se iba a casar, pero luego de algunos rumores finalmente se separó.

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  • Un romance que nació en un reality terminó pocos meses después de comenzar.
  • La separación fue confirmada públicamente por los protagonistas.
  • La ruptura estuvo acompañada por rumores que uno de ellos salió a desmentir.
  • Diferencias dentro del vínculo habrían sido claves para tomar la decisión.

Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero tuvieron un romance que nació dentro de Gran Hermano: Generación Dorada y siguió después de que ambos salieran de la casa. Durante tres meses estuvieron juntos y hasta volvieron al reality para participar de una boda ficticia. Sin embargo, poco después de aquella escena, la relación llegó a su fin y los dos contaron qué pasó.

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La historia entre ellos había comenzado de a poco durante el reality, donde primero construyeron una amistad. Después, cuando Lola reingresó al programa ya soltera, el vínculo tomó otro rumbo y ambos decidieron darle una oportunidad a la relación. Afuera de la casa siguieron juntos y mantuvieron el romance durante varios meses.

La relación arrancó durante el programa y continuó un tiempo después.

La relación arrancó durante el programa y continuó un tiempo después.

La separación fue confirmada por los dos a través de sus redes sociales. Lola explicó que había decidido terminar el vínculo para priorizarse y que necesitaba estar con alguien que la hiciera sentir querida y tranquila. “Yo quiero estar con alguien que me haga sentir querida. No sé, mínimo que me quiera”, expresó. Manuel, por su parte, aclaró que nunca fueron novios oficialmente, aunque sí salían de manera exclusiva y que la decisión de separarse fue de común acuerdo.

Cual es la pareja que se iba a casar pero detuvo todo por rumores de infidelidad

Después de que se conociera la ruptura, comenzaron a circular versiones sobre una posible infidelidad. Manuel salió rápidamente a responderlas y negó que hubiera una tercera persona involucrada. “El motivo de nuestra separación nada tiene que ver con infidelidad o lo que quieran inventar ustedes”, aseguró, mientras explicaba que ambos habían entendido que no eran compatibles como pareja.

Lola también dio algunos detalles sobre lo que la llevó a tomar la decisión. Según contó, hubo una mentira que hizo que perdiera confianza y algunas diferencias relacionadas con las redes sociales. Además, con el paso del tiempo empezó a sentir que el vínculo ya no era como al principio y que necesitaba estar con alguien que la hiciera sentir querida y tranquila.

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Así terminó una relación que había empezado con mucha exposición dentro de Gran Hermano y que incluso tuvo una particular “boda” frente a las cámaras. Aunque el romance duró poco, los dos dejaron en claro que se tienen cariño y que la separación fue una decisión tomada para seguir cada uno por su lado.

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