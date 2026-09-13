Crisis en la industria textil: las importaciones ya cubren el 70% y la producción profundiza su caída

La actividad textil retrocedió 24,4% durante el primer semestre y se perdieron más de 26.000 empleos registrados. La participación de los productos importados creció con fuerza mientras disminuyó el ingreso de insumos para fabricar en el país.

La industria textil argentina atraviesa un fuerte avance de los productos importados, que ya representan cerca del 70% del abastecimiento intern o, mientras la producción nacional continúa en retroceso y también cae el ingreso de materias primas utilizadas por las fábricas locales.

Los datos de la Fundación Pro Tejer muestran que durante el primer semestre ingresaron al país 177.356 toneladas de productos textiles e indumentaria, por un valor cercano a US$911 millones.

El comportamiento de las importaciones exhibe una diferencia marcada entre los productos terminados y los insumos destinados a la producción. Mientras aumentó el ingreso de prendas y artículos confeccionados, se registraron fuertes bajas en distintos materiales utilizados por la industria nacional.

En ese período , la importación de materias primas cayó 33%, mientras que la de hilados se redujo 43%. La baja fue todavía mayor en los tejidos planos, con un descenso del 52%, y alcanzó el 34% en los tejidos de punto.

Al mismo tiempo, las compras externas de productos terminados tuvieron un comportamiento inverso . Las importaciones de indumentaria crecieron 62% en volumen y 36% en dólares, mientras que las confecciones para el hogar avanzaron 26% en toneladas y 7% en valor.

Menos producción y pérdida de empleo

El avance de las importaciones se produce en paralelo con una contracción de la actividad industrial. Durante los primeros seis meses del año, la producción textil acumuló una caída interanual del 24,4% y se ubicó 34% por debajo del nivel registrado en 2023.

La menor actividad también se refleja en el uso de las instalaciones productivas. La utilización de la capacidad instalada del sector quedó en apenas 39%, un nivel que evidencia la menor demanda sobre las fábricas locales.

El impacto alcanzó además al mercado laboral. Entre diciembre de 2023 y mayo de este año se perdieron 26.851 puestos de trabajo registrados en las actividades vinculadas con los sectores textil, de confección, cuero y calzado.

Solo en mayo, el sector registraba 16.244 empleos formales menos que un año atrás. A esto se sumó una reducción en la cantidad de empresas: se contabilizaron 175 firmas textiles menos y 340 compañías menos en el rubro de la confección en comparación con el período anterior.