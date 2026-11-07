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Película navideña: así fue la impactante transformación de Johnny Depp para su nuevo personaje

El actor protagoniza una nueva adaptación de un clásico de Charles Dickens, con una caracterización que modificó por completo su apariencia. La producción combina fantasía, misterio y terror.

Johnny Depp sorprende con su transformación física para interpretar a Ebenezer Scrooge.

Johnny Depp sorprende con su transformación física para interpretar a Ebenezer Scrooge.

  • La película está inspirada en una de las historias navideñas más famosas de la literatura.
  • El actor interpreta a un hombre avaro y solitario que recibe la visita de seres sobrenaturales.
  • La caracterización incluye maquillaje y prótesis que modifican notablemente su apariencia.
  • El reparto reúne a figuras de distintas generaciones del cine y la televisión.

El actor estadounidense Johnny Depp encabeza una nueva adaptación de un clásico de Charles Dickens, dirigida por Ti West. La producción combina fantasía, misterio y elementos de terror, y cuenta con un reconocido elenco internacional. Así fue su impactante transformación para este nuevo personaje.

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La figura de Hollywood vuelve a ocupar un lugar central en una imponente producción con una metamorfosis física que llamó la atención desde la presentación del primer tráiler. El actor interpreta a Ebenezer Scrooge en Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, una nueva versión de Cuento de Navidad, la reconocida obra del escritor británico Charles Dickens.

La producción está dirigida por Ti West, cineasta conocido por sus trabajos en el género de terror, como X, Pearl y MaXXXine. La propuesta busca darle un tono más oscuro y sobrenatural a una historia que tuvo numerosas adaptaciones cinematográficas.

Cómo fue la increíble transformación de Johnny Depp

Para interpretar a Ebenezer Scrooge, Johnny Depp atravesó una importante caracterización física. Con maquillaje y prótesis faciales, el actor se transforma en un hombre mayor, de aspecto demacrado y expresión severa, muy diferente de algunos de sus personajes más populares, como Jack Sparrow en Piratas del Caribe o Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate.

La apariencia del protagonista fue uno de los aspectos que más llamó la atención en las primeras imágenes de la producción. La transformación acompaña el perfil del personaje: un hombre viejo, adinerado, solitario y obsesionado con el dinero, que desprecia las celebraciones navideñas.

La película recupera la historia de Ebenezer Scrooge, el protagonista de Cuento de Navidad, novela publicada por Charles Dickens en 1843. La trama sigue a un empresario extremadamente avaro que, durante la víspera de Navidad, recibe la visita del fantasma de Jacob Marley, un antiguo socio fallecido. La aparición le advierte sobre las consecuencias de su comportamiento y le anticipa un futuro marcado por la soledad si no modifica su manera de vivir.

A partir de ese encuentro, Scrooge comienza un viaje sobrenatural por su pasado, presente y futuro. Las experiencias lo obligan a enfrentarse con sus decisiones y con la posibilidad de cambiar antes de que sea demasiado tarde. Por otro lado, el film tiene previsto su estreno en los cines argentinos el 12 de noviembre de 2026, mientras que su lanzamiento en Estados Unidos está programado para el 13 de noviembre.

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