Mucha luz y estilo colonial: así es la habitación de Morena Beltrán La periodista apostó por una propuesta cálida y relajada, con pocos muebles y detalles que reflejan sus gustos personales. Agregar C5N en









Conocé cómo es la habitación de Morena Beltrán. Instagram

Morena Beltrán mostró cómo quedó uno de los ambientes más personales de su nueva casa.

La habitación combina detalles coloniales con una decoración de estilo japonés y campestre.

La periodista eligió tonos neutros, cortinas traslúcidas y muebles de líneas simples.

También incorporó un pequeño living con un sillón marrón y una mesa circular de madera. Tener una casa propia era uno de los grandes deseos de Morena Beltrán. Tras conseguirlo, la integrante de ESPN abrió las puertas de su nuevo hogar y compartió algunos detalles de los cambios que está haciendo. Entre los ambientes que mostró, su dormitorio se destaca por la entrada de luz natural, los tonos suaves y una decoración que combina distintos estilos.

A través de Instagram, la periodista publicó imágenes del resultado de la renovación y no ocultó su entusiasmo por el espacio. "Les juro que es la de mis sueños", expresó en uno de los videos que compartió en sus historias destacadas. La habitación conserva algunos rasgos coloniales de la propiedad, como las aberturas altas, que permiten aprovechar la claridad del día y hacen que el ambiente se sienta más amplio.

Así es la habitación de la nueva casa de Morena Beltrán. Instagram Para darle mayor calidez al cuarto, Beltrán también decidió modificar el revestimiento del suelo. Según explicó durante el recorrido, buscaba que las habitaciones tuvieran una apariencia más acogedora y que las marcas de los cimientos no quedaran tan expuestas. Aunque todavía tiene pocos muebles y varios detalles pendientes, la comunicadora ya empezó a darle forma a uno de los rincones más personales de su casa.

Cómo es la habitación de Morena Beltrán El dormitorio tiene una estética sencilla, con elementos que remiten al estilo japonés y campestre. La cama es baja y, por el momento, el colchón está apoyado directamente sobre el piso, sin una estructura ni un somier. "Toda la estructura de la cama queda para otro momento", contó la periodista, que eligió acompañarla con almohadones en tonos beige, blanco y terracota para mantener una combinación de colores cálidos y tranquilos.

La iluminación también cumple un papel importante en el ambiente. Las cortinas blancas y traslúcidas dejan pasar la claridad del exterior, mientras que una planta ubicada junto a la cama suma un detalle natural a la decoración. El piso flotante laminado, en un tono gris claro, completa el conjunto y aporta un contraste suave con los textiles y los objetos de fibras naturales.