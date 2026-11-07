Cuál es la serie en la que apareció Viola Davis antes de saltar a la fama con películas inolvidables La actriz estadounidense construyó una extensa trayectoria en televisión antes de alcanzar el reconocimiento internacional. Su participación en una exitosa producción policial fue uno de sus trabajos más recordados de aquella etapa. Agregar C5N en









Viola Davis interpretó a Donna Emmett, una abogada defensora que apareció en varios episodios de La Ley y el Orden: UVE entre 2003 y 2008.

Formó parte de una de las franquicias policiales más populares de la televisión.

Compartió pantalla con figuras que luego alcanzarían gran reconocimiento en Hollywood.

Su personaje estaba vinculado al ámbito judicial y participó en distintas investigaciones.

Años después, protagonizó producciones cinematográficas y televisivas que marcaron su carrera. Viola Davis tuvo una participación en una reconocida franquicia antes de convertirse en una de las grandes figuras de Hollywood. El papel que interpretó fue muy diferente a los personajes que marcarían su carrera. Cuál es la serie en la que apareció antes de saltar a la fama con películas inolvidables.

Davis es una de las actrices más reconocidas de Hollywood y construyó una trayectoria que incluye películas como Doubt, The Help, Fences y Ma Rainey's Black Bottom. Sin embargo, antes de alcanzar el reconocimiento internacional, también tuvo pequeños papeles en distintas producciones televisivas.

Mucho antes de convertirse en Annalise Keating en How to Get Away with Murder y de asumir papeles protagonistas en grandes producciones de Hollywood, Viola Davis ya había demostrado su capacidad para interpretar personajes intensos y complejos en la televisión.

Así fue el paso de Viola Davis por La Ley y el Orden Uno de las producciones en la que Viola Davis actuó fue en Law & Order: Criminal Intent, la serie derivada de la popular franquicia policial. Ella apareció en un episodio de 2002 titulado Badge, donde interpretó a Terry Randolph.

En este capítulo, la actriz interpretó a un personaje oscuro y alejado de las protagonistas que asumiría años después. Terry Randolph era una mujer involucrada en un esquema para conseguir dinero y, en el desarrollo de la historia, se revela su vínculo con varios asesinatos. Años más tarde, la intérprete recordó aquella participación durante una entrevista con BAFTA y destacó que había disfrutado especialmente de interpretar a un rol tan complejo y poco convencional.