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¿Encuentro de arañas? Tom Holland habló de Julián Álvarez y su respuesta se volvió viral

El jugador de la Selección argentina llamó la atención después del triunfo contra Argelia y hasta Spider-Man reaccionó.

Qué le respondió Julián Álvarez a Tom Holland por su festejo de arañita. 

Qué le respondió Julián Álvarez a Tom Holland por su festejo de "arañita". 

Julián Álvarez y Tom Holland se encontraron de forma virtual con elogios.
  • Tom Holland expresó públicamente su deseo de conocer a Julián Álvarez tras ser consultado por el festejo inspirado en Spider-Man.
  • El delantero argentino respondió desde sus redes sociales con una invitación que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos.
  • El intercambio unió el mundo del fútbol y el cine alrededor de una celebración que ya identifica al atacante de la Selección Argentina.
  • Los fanáticos celebraron el cruce y ya especulan con un posible encuentro entre ambos.

Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de protagonizar un inesperado intercambio con Tom Holland, el actor británico que interpreta a Spider-Man. La secuencia comenzó durante una entrevista en la que el artista fue consultado por el ya clásico festejo del delantero argentino, quien suele celebrar sus goles simulando el lanzamiento de una telaraña con las manos.

Julián Álvarez celebrando con el gesto de Spider-Man.
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La referencia no es casual. Desde hace años, el campeón del mundo es conocido como “La Araña”, un apodo que nació en su infancia en Calchín, Córdoba, cuando familiares y amigos comenzaron a llamarlo “Arañita” por la forma en que se movía dentro de la cancha. Con el paso del tiempo, ese sobrenombre se transformó en una marca de identidad que el futbolista trasladó también a sus celebraciones.

Lejos de limitarse a una respuesta protocolar, Holland aprovechó la consulta para enviarle un mensaje directo al atacante argentino. “Me encantaría conocerte. Es un torneo increíble y espero que te vaya muy bien”, expresó el actor, generando una inmediata repercusión entre los seguidores de ambos.

Qué dijo Tom Holland de Julián Álvarez

El intercambio entre el goleador de la Selección argentina y el actor de Hollywood se viralizó rápidamente y los fanáticos aguardan por el encuentro. El festejo “Spider-Man” de Álvarez, ya instalado como una marca personal, sumó así un capítulo inesperado que lo conecta directamente con su propio “héroe”.

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Tras las palabras de Holland, la respuesta de Álvarez llegó a través de sus redes sociales y alimentó aún más el entusiasmo de los usuarios. “Te hemos guardado una camiseta número 9”, escribió el delantero, en un gesto que muchos interpretaron como una invitación abierta para concretar el encuentro.

En pocas horas, la conversación entre las dos figuras recorrió plataformas de todo el mundo y convirtió a la “Araña” argentina y al Spider-Man de Hollywood en protagonistas de una de las historias virales del día.

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