El romántico comentario de Tini Stoessel a De Paul tras la victoria de la Selección en el debut del Mundial La artista argentina fue vista a la salida del estadio dando el presente para acompañar desde cerca al mediocampista, y también lo hizo desde las redes sociales y se mostró más enamorada que nunca. Por Agregar C5N en









"Te amo", le comentó el posteo Tini Stoessel a Rodrigo De Paul en Instagram. Instagram

Con bajo perfil, Tini Stoessel estuvo presente en el estadio de Kansas City disfrutando la victoria de la Selección argentina en el debut del Mundial 2026 ante Argelia, pero también lo hizo en las redes sociales, donde le dejó un tierno comentario a Rodrigo De Paul.

Su comentario, con total apoyo, se dio en la publicación que hizo el propio mediocampista celebrando los primeros tres puntos en la Copa del Mundo. “Primer paso… VAMOS SELECCIÓN!”, escribió el campeón del mundo con algunas fotos del partido y los goles.

“TE AMO”, escribió la artista sin dudar y dejar plasmado su amor por el equipo y sobre todo el campeón de mundo. Además, republicó dicho posteo en sus historias, aunque no hizo ningún tipo de comentario al respecto.

Tini Stoessel presente en la victoria de Argentina frente a Argelia Si bien no hizo publicaciones en las redes sociales, trascendió un video donde se la puede ver a Tini Stoessel saliendo del estadio de Kansas City, tras la victoria de la Selección argentina en el debut del Mundial 2026 frente a Argelia.

La artista argentina, que estaba vestida con la camiseta alternativa de Argentina, se la vio rodeada de amigos de Rodrigo De Paul, según reveló Gustavo Méndez. Mientras se iba, la cantante saludó a las admiradoras que le gritaban y grababan la situación.