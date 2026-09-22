23 de septiembre de 2026 Inicio
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Estudiantes jugará la semifinal de la Copa Libertadores en el Estadio UNO tras un acuerdo con Flamengo

El Pincha resolvió el inconveniente con el cupo para la parcialidad visitante exigido por Conmebol y recibirá al elenco brasileño en La Plata el próximo 15 de octubre.

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El estadio UNO fue habilitado por la Conmebol.

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Estudiantes de La Plata confirmó que disputará el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores en su propia cancha, el Estadio Jorge Luis Hirschi (UNO), donde recibirá a Flamengo de Brasil. El trascendental encuentro se jugará el jueves 15 de octubre a las 21.30, ratificando la intención de la dirigencia del Pincha de mantener la localía en su reducto de La Plata.

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El Pincha recibirá en su estadio al Flamengo, por las semifinales de la Copa Libertadores.

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La incertidumbre sobre la sede surgió debido a las exigencias reglamentarias de la Conmebol, que requiere un mínimo de 4.000 localidades para el público visitante durante la instancia semifinal. Aunque el Estadio UNO cuenta con una capacidad total para 32.000 espectadores, el codo habitualmente destinado a los hinchas rivales posee espacio para albergar únicamente entre 2.000 y 2.500 personas.

Frente a esta limitación, la comisión directiva encabezada por Juan Sebastián Verón inició intensas negociaciones con la dirigencia del "Mengao" para acordar la distribución de las ubicaciones. Para evitar el traslado a otro escenario, el club platense resolvió ceder parte de su capacidad local y destinar una de las tribunas cabeceras populares -con capacidad para unas 6.000 personas- para cubrir el cupo de 4.000 entradas para la parcialidad visitante.

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Buscar un estadio alternativo representaba una severa complicación para el equipo argentino, ya que el Estadio Único de La Plata no se encontraba disponible por contar con tres recitales pactados para esas fechas. Ante este panorama, el presidente del León había manifestado públicamente que agotarían todas las instancias posibles para no mudar la localía de su casa.

El encuentro de vuelta de esta llave, a la que Estudiantes accedió tras finalizar segundo en el Grupo A detrás del propio equipo carioca, se disputará el jueves 22 de octubre a las 21.30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El ganador del cruce avanzará a la gran final continental del sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Fluminense y Palmeiras.

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