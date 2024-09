En la previa del show de Eric Clapton en Vélez: cuáles son sus cinco discos esenciales

Con 79 años, una discografía enorme y una carrera descomunal, Slowhand volverá a pisar suelo argentino, para el deleite de sus fanáticos, que podrán volver a disfrutar de los exquisitos solos de guitarra y los poderosos riffs que salen de su Fender Stratocaster. Estas vez lo hará con David Lebón y Gary Clark Jr. como teloneros.

En medio del furor por esa nueva visita, y para amenizar la espera, C5N.com eligió los cinco discos más icónicos en la extensa carrera de Clapton.

Slowhand (1977)

Es el quinto álbum de estudio de Eric Clapton y fue publicado en noviembre de 1977. El título del disco es ni más ni menos que el apodo del músico británico. Con grandes éxitos como Cocaine, Lay down Sally y Wonderfull Tonight, logró convertirse en uno de los discos más exitosos de Clapton, tanto a nivel musical como en ventas.

En Argentina, la canción Cocaine fue censurada por la dictadura con el argumento de que incitaba a jóvenes a drogarse. Sin embargo, la letra del tema no está a favor de la droga, sino que la cuestiona.

Embed

MTV Unplugged (1992)

Con más 26 millones de copias vendidas y tres premios Grammy en 1993, MTV Unplugged es el mayor éxito comercial en la carrera del músico británico. Como su título lo indica, se trata de un álbum acústico, grabado en vivo para el canal MTV. En su tracklist hay éxitos como Tears in Heaven, Layla y Before you accuse me. También hay versiones de clásicos de blues como Rollin' and Tumblin (Muddy Waters) y Worried Life Blues (Big Maceo).

Embed

From the Cradle (1994)

From the Cradle (Desde la cuna) es un disco de covers de clásicos de blues grabado en estudio y editado en 1994, dos años después del exitoso MTV Unplugged.

En 2014, la revista Guitar World lo consideró la lista Superunknown: 50 Iconic Albums That Defined 1994 (Superdesconocido. Superunknown: 50 álbumes icónicos que definieron 1994). Para Clapton significó un disco bisagra en su carrera porque fue su regreso al blues más puro ese que había tocado en sus inicios cuando integró los Bluesbreakers de John Mayall.

Embed

461 Ocean Boulevard (1974)

Segundo disco de estudio de Clapton, publicado en 1974. Se trata del regreso discográfico del guitarrista luego de haber estado tres años recuperándose de su adicción a la heroína.

El álbum, que contiene una muy buena versión del clásico de Bob Marley & The Wailers I Shot the Sheriff, fue un gran éxito comercial y alcanzó el primer puesto en la lista estadounidense Billboard 200.

Embed

Journeyman (1989)

Es el undécimo álbum de estudio de Clapton y fue lanzado luego de que el músico luchara un largo tiempo con su adicción al alcohol. La canción Bad love ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal de rock masculina y alcanzó el puesto uno en la lista Mainstream Rock Tracks, mientras que Pretending también llegó al puesto número uno. Aunque no fue un gran éxito comercial, Journeyman es uno de los trabajos favoritos del propio Clapton.