Así fue el último show de Eric Clapton antes de su presentación en el estadio de Vélez

La banda de Clapton para esta gira de 2024 es la misma que lo acompaña desde 2022 e incluye a Nathan East (bajo y voz), Doyle Bramhall II (guitarra y voz), Sonny Emory (batería), Chris Stainton (teclados), Tim Carmon (teclados y Hammond), Katie Kissoon y Sharon White (coristas).

Esa noche en la ciudad amurallada, Clapton subió al escenario unos minutos antes de lo previsto. Vestido con piloto, buzo con capucha, jean y gorra, el guitarrista se ubicó en el centro del escenario y tomó su Fender con los colores de la bandera de Palestina. Toda una declaración. Clapton asumió este año una posición que lo emparenta con Roger Waters y condena el genocidio israelí sobre la población de Gaza. Esa guitarra la utilizó por primera vez en el concierto a favor de Medical Aid for Palestina que tuvo lugar en el Windmill de Brixton, en Londres, el 8 de diciembre de 2023. Una elección que muchos apreciaron, pero que también le valieron duras críticas.

Sin demasiados preámbulos, Clapton puso en marcha el espectáculo. La primera canción fue el conmovedor instrumental Blue Dust, inicialmente conocida como Blue Rainbow, dedicada a Jeff Beck, quien había fallecido una semana antes. Siguió con Key To The Highway, el clásico del blues compuesto por Big Bill Broonzy y Charles Segar, que no es novedoso en su repertorio ya que toca en vivo desde 1973 (lo interpretó por primera vez en el célebre Rainbow Theatre).

Continuó con Hoochie Coochie Man, que lleva la rúbrica de Willie Dixon y que se hizo famosa en la voz de Muddy Waters, con la que dejó en claro, una vez, su pasión por el blues. Pasó a la psicodelia de Cream con Badge, del álbum Goodbye de 1969. El quinto tema fue el inédito Prayer of a Child, que debutó en la actual gira y luego fue incluido en el álbum en vivo To Save A Child, que fue lanzado al mercado el 12 de julio.

Embed - Eric Clapton - Badge (Lucca 2024)

A continuación presentó Back Home, del álbum homónimo de 2005 y así abrió el paréntesis acústico del espectáculo: Clapton y Doyle Bramhall II se sentaron en el centro del escenario, acompañados por el contrabajo de Nathan East y el resto de la banda bajó el tono hasta un nivel de infinita dulzura. Luego interpretaron Nobody Knows You When You're Down and Out, un estándar de blues escrito por el pianista estadounidense Jimmy Cox y lanzado en 1929 por Bessie Smith. El tema que tocó después, Golden Ring, de su sexto álbum en solitario Backless, de 1978, es una rareza en sus shows en vivo. Aquí se lucieron las dos coristas Katie Kissoon y Sharon White. El set acústico del finalizó con la conmovedora Tears in Heaven, un recuerdo de Conor, su hijo con Lory Del Santo, fallecido trágicamente en 1991.

Retomó la parte eléctrica del programa con el poderoso Got to Get Better in a Little While, tema de su época con Derek and the Dominos y en el que Sonny Emory -exbaterista de Earth, Wind & Fire, Steely Dan y Bruce Hornsby– enloqueció al público con un increíble solo de batería. Old Love, una balada que escribió junto a Robert Cray y originalmente contenida en el álbum doble platino de Clapton de 1989, Journeyman, llevó de nuevo a los presentes a un estado de admiración profunda. Y entonces volvió el blues. Slowhand se lanzó con dos clásicos del legendario bluesman del Delta del Mississippi Robert Johnson. En Crossroad Blues y Little Queen of Spades lanzó probablemente los mejores solos de la noche, pero también dio lugar a que se luzcan desde las teclas Chris Stainton y Tim Carmon.

El histórico Nathan East, que acompaña a Clapton desde los ochenta, tuvo su momento con una breve canción instrumental titulada Close to Home (del primer álbum solista de 1986 del pianista Lyle Mays), que a su vez sirvió como introducción de Cocaine, canción que no puede faltar en los setlists de Clapton. Y entonces llegó el final. Clapton se despidió en medio de una ovación para volver al escenario instantes después y regalarle un blues más al público. Before You Accuse Me, grabada por Bo Diddley en 1957, reemplazó a Sunshine For Your Love, que había tocado en los shows anteriores de la gira. Así, con casi 80 años, Clapton desafió las inclemencias climáticas y le ofrendó a los 20 mil fans que llegaron a Lucca un concierto inolvidable.

Embed - Eric Clapton - Before You Accuse Me (Lucca 2024)

La próxima parada del Dios de la guitarra será el estadio de Vélez, el próximo 20 de septiembre, con el que dará inicio a la gira americana que lo llevará luego a Curitiba, Río de Janeiro, San Pablo (Brasil), Ciudad de México, San Diego, Palm Desert y Los Ángeles (Estados Unidos).