¿Nuevo abandono en la casa de Gran Hermano? El fuerte comunicado de la familia de una participante tras los rumores

Tras la sorpresiva salida de Yipio, otra jugadora despertó incertidumbre sobre su futuro en el reality. “Viene de hace unos ías con dolor de panza y algunas molestias estomacales”, habían advertido.

Gran Hermano no para de tener cambios que desestabilizan a los participantes. Después de la repentina salida de Yipio , en las últimas horas surgió el rumor del abandono de otra participante, pero su familia salió a hablar y dieron detalles de cuál será su futuro en la competencia.

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Es que, Daniela De Lucía viene arrastrando desde hace unos días con un problema de salud y desde sus redes sociales anunciaron qué es lo que le pasó. “Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales. Estos días estuvo cuidándose bastante con las comidas y tratando de comer más liviano”, habían confirmado. En esa línea, aseguraron que a la periodista “le hicieron una batería de estudios y dio todo normal, así que queremos llevar tranquilidad” . Sin embargo, los rumores de su inminente abandono del reality continuaba creciendo.

Es por eso que volvieron a recurrir a sus historias para dejar en claro cuál será el futuro de la participante: “No hay preocupación. Dani está bien. Fuerte. Cada vez más protagonista. Con sus aciertos y errores, sin duda jugando el juego”.

De esta manera, por el momento no se avecina más abandono a menos que quede a manos del público que se verá el próximo lunes en una nueva gala de eliminación donde De Lucía quedó en placa junto a Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Franco Zunino.

Gran Hermano: sorpresivo anuncio que dejó en shock a los participantes

Como cada miércoles, Gran Hermano dio a conocer la placa de nominados que quedaron en manos del público para saber si continúan o no dentro del reality más visto de la televisión argentina.

Sin embargo, el conductor, Santiago Del Moro les hizo un sorpresivo anuncio que los dejó completamente sorprendido: por primera vez se activó la “placa oculta” en el que el público sabe quiénes quedaron nominados, pero los participantes no.

De acuerdo a lo que indicó el conductor, los televidentes tendrán en su poder el voto negativo, pero los jugadores no lo sabes por lo que no pueden especular con estrategias y pedidos para que se vaya algún compañero. Al mismo tiempo, Del Moro comunicó al público que en los próximos días bajarán de placa algunos participantes, mientras que el resto pasará directamente al lunes cuando se produzca la gala de eliminación.