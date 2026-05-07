IR A
IR A

¿Nuevo abandono en la casa de Gran Hermano? El fuerte comunicado de la familia de una participante tras los rumores

Tras la sorpresiva salida de Yipio, otra jugadora despertó incertidumbre sobre su futuro en el reality. “Viene de hace unos ías con dolor de panza y algunas molestias estomacales”, habían advertido.

Daniela tuvo dolores estomacales

Daniela tuvo dolores estomacales, pero su familia llevó tranquilidad y negó que vaya abandonar la casa

Gran Hermano no para de tener cambios que desestabilizan a los participantes. Después de la repentina salida de Yipio, en las últimas horas surgió el rumor del abandono de otra participante, pero su familia salió a hablar y dieron detalles de cuál será su futuro en la competencia.

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo que confirma la ruptura.
Te puede interesar:

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo

Es que, Daniela De Lucía viene arrastrando desde hace unos días con un problema de salud y desde sus redes sociales anunciaron qué es lo que le pasó. “Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales. Estos días estuvo cuidándose bastante con las comidas y tratando de comer más liviano”, habían confirmado. En esa línea, aseguraron que a la periodista “le hicieron una batería de estudios y dio todo normal, así que queremos llevar tranquilidad”. Sin embargo, los rumores de su inminente abandono del reality continuaba creciendo.

Es por eso que volvieron a recurrir a sus historias para dejar en claro cuál será el futuro de la participante: “No hay preocupación. Dani está bien. Fuerte. Cada vez más protagonista. Con sus aciertos y errores, sin duda jugando el juego”.

Daniela Gran Hermano, comunicado

De esta manera, por el momento no se avecina más abandono a menos que quede a manos del público que se verá el próximo lunes en una nueva gala de eliminación donde De Lucía quedó en placa junto a Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Franco Zunino.

Gran Hermano: sorpresivo anuncio que dejó en shock a los participantes

Como cada miércoles, Gran Hermano dio a conocer la placa de nominados que quedaron en manos del público para saber si continúan o no dentro del reality más visto de la televisión argentina.

Sin embargo, el conductor, Santiago Del Moro les hizo un sorpresivo anuncio que los dejó completamente sorprendido: por primera vez se activó la “placa oculta” en el que el público sabe quiénes quedaron nominados, pero los participantes no.

De acuerdo a lo que indicó el conductor, los televidentes tendrán en su poder el voto negativo, pero los jugadores no lo sabes por lo que no pueden especular con estrategias y pedidos para que se vaya algún compañero. Al mismo tiempo, Del Moro comunicó al público que en los próximos días bajarán de placa algunos participantes, mientras que el resto pasará directamente al lunes cuando se produzca la gala de eliminación.

gh nominados

Noticias relacionadas

Karina Mazzocco se despidió de su programa.

Karina Mazzocco anunció el fin de su programa: "Movilizada y triste"

Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.

Esta famosa pareja afronta rumores de separación pero salieron a responder: ¿qué dijeron?

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

se filtro un nuevo audio de veronica ojeda a leopoldo luque antes de la muerte de maradona: ¿que dijo?

Se filtró un nuevo audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona: ¿qué dijo?

últimas noticias

El Gobierno prohibió la muestra de Pablo Grillo en el Senado de la Nación

El Gobierno prohibió la muestra de Pablo Grillo en el Senado de la Nación

Hace 10 minutos
El canal de televisión América, sacudido por una nueva noticia.

El descargo de una figura de América TV luego que dieran de baja su programa: "Estoy muy movilizada"

Hace 12 minutos
Ladisminución del caudal del Iguazú expuso 400 kilos de monedas. 

Tesoro oculto en las Cataratas del Iguazú: un operativo de limpieza halló 400 kilos de monedas bajo el agua

Hace 34 minutos
play
Las excavaciones en La Perla para encontrar y luego identificar los restos de personas detenidas desaparecidas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio.

La Perla: identificaron los restos de otras 11 víctimas de la última dictadura militar

Hace 37 minutos
Del conflicto al diálogo: Marco Rubio y el Papa frente a  frente por la Guera de Medio Oriente. 

Tras las tensiones con Donald Trump, el papa León XIV recibió a Marco Rubio

Hace 1 hora