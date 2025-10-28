Caso Cecilia Strzyzowski: la selección del jurado popular se postergó hasta el miércoles

Los integrantes del "clan Sena", Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y el hijo de ambos y esposo de la mujer desaparecida, César, y cuatro colaboradores están acusados del femicidio de la joven en junio de 2023.

El juicio por el femicidio d e Cecilia Strzyzowski , l a joven de 28 años que desapareció el 2 de junio de 2023 y cuyo cuerpo aún no fue hallado, comenzó este martes en Chaco con la elección de los jurados titulares y suplentes. Sin llegar a una resolución, se pasó a un cuarto intermedio.

Estarán sentados en el banquillos de los acusados Emerenciano Sena, Marcelo Acuña, César Sena y encubridores. El hijo del matrimonio se encuentra imputado por el delito de homicidio doblemente agravado , mientras que sus padres, ambos con ligaduras políticas, por ser partícipes primarios.

Los otros cuatro implicados, identificados como Fabiana González , Gustavo Obregón , Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso , llegan al proceso señalados por el supuesto encubrimiento del crimen.

Esta primera instancia trató la selección del jurado popular , proceso que se desarrolla en el Gala Convenciones de la capital provincial para elegir a 12 ciudadanos chaqueños , elegidos al azar, quienes deberán escuchar las pruebas, evaluar los testimonios y decidir el veredicto.

Durante esta primera etapa, fiscales y defensores podrán interrogar a los potenciales jurados para descartar prejuicios o vínculos con los imputados y podría extenderse uno o dos días.

Emerenciano Sena Marcela Acuña

Las lluvias demoraron el inicio de la audiencia

De los 250 posibles jurados que estaban convocados asistieron unos 166 y muchos de ellos llegaron tarde por las lluvias que se registraron durante toda la mañana en Resistencia.

Como no terminaron con las entrevistas continuarán este miércoles a partir de las 8. Si mañana se consigue conformarlo, después del mediodía podría comenzar la etapa de los alegatos, pero si no logran encontrar jurado con esos 110, hay citadas otras 100 personas más para iniciar de nuevo el proceso.

El Poder Judicial de la provincia fijó para los días 28; 29 y 30 de octubre; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 17; 18; 19 y 20 de noviembre del 2025 a las 7.

Cesar Sena Cecilia Strzyzowski

El caso de la desaparición de Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez la mañana del 2 de junio de 2023, cuando entró a la casa de sus suegros acompañando a su marido, César Sena. La investigación plantea que César fue quien asesinó a Strzyzowski en la casa de sus padres, ya que se conoció que tenían una relación tóxica. Está acusado por el delito de homicidio doblemente agravado.

En el caso de Emerenciano Sena y Marcela Acuña no estaban ese día en la casa, pero luego volvieron y habrían ayudaro a su hijo a hacer desaparecer el cuerpo. Se los imputa por ser partícipes primarios del crimen.

Si bien el cuerpo de la joven no fue encontrado, se hallaron objetos que eran de ella, como un anillo y un dije, y la hipótesis principal es que el cuerpo de la víctima de femicidio fue quemado.