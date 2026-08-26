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Embarazo confirmado: la noticia que impactó a todos en Gran Hermano

Una participante se emocionó hasta las lágrimas al enterarse en vivo de la novedad.

La noticia del embarazo de su nuera le dio un nuevo impulso para continuar en la competencia.

La noticia del embarazo de su nuera le dio un nuevo impulso para continuar en la competencia.

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Mariela Prieto vivió un momento especial dentro de la casa de Gran Hermano al enterarse en vivo que será abuela por primera vez. La producción del reality le preparó una sorpresa para darle a conocer que su hijo Yamil García espera su primer bebé junto a su pareja Antonela, una noticia que había salido a la luz una semana antes y de la que el primero en enterarse había sido el Turco García.

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La confirmación llegó a través de un DAR, en el que Yamil le dijo: "Quiero darte una noticia que te va a cambiar la vida a vos y a todos nosotros. Vas a ser abuela". La primera reacción de Mariela fue de puro shock, sin poder salir de su asombro ante lo que estaba escuchando. Recién cuando logró procesar la noticia, comenzó a interactuar con su hijo y le expresó toda su emoción: "Yamil, parece un sueño. ¡¡¡Voy a ser abuela hijo!!!".

Entre lágrimas, Mariela repitió varias veces su alegría frente a las cámaras. "Sé que mi hijo va a ser un excelente papá porque es un chico buenísimo. Te amo hijo, estoy muy feliz de que voy a ser abuela. Qué gracia de Dios", expresó, sin poder contener la felicidad por la noticia que acababa de recibir.

La revelación llegó en un momento particular de su participación en el reality, luego de que Santiago del Moro le hiciera vivir una falsa escena de salida del programa que finalmente no se concretó. En el medio, la noticia del embarazo de su nuera le dio un nuevo impulso para continuar en la competencia.

"Esto me da más fuerzas para seguir acá porque sé que él sabe cuidarse muy bien. Tengo que entender que si no estoy se van a arreglar", reflexionó Mariela sobre este nuevo capítulo de su vida. "Estaba alejada de mí misma y ahora me volví a encontrar", comentó.

Mariela Prieto reveló cómo superó que el Turco García tuviera un hijo extramatrimonial

En medio de la emoción por la noticia del embarazo, Mariela Prieto también se refirió a otro momento difícil de su historia personal. Se trató del instante cuando se enteró de que el Turco García había tenido un hijo por fuera de la relación. Consultada sobre cómo vivió aquel episodio, la mediática prefirió no dar demasiados detalles sobre la situación puntual.

"No, porque viste, no me gusta hablar de las mujeres ni de cómo fue ni de qué pasó, de que no fue un momento que Claudio eligió estar con otra persona, eso es un tema de él", explicó.

Lejos de detenerse en el conflicto, remarcó que su prioridad en aquel momento fue siempre pensar en los vínculos familiares y en cómo integrar a todos los hijos dentro de la dinámica familiar. "No, pero solo pensaba en los chicos, pensaba en los hermanos, pensaba cómo vincularlos", contó. Y agregó que, junto a la mamá del otro niño, trabajaron para acercar a Yamil con Rafa, el hermano nacido de esa relación extramatrimonial: "La mamá y yo tratamos de unir a Yamil con Rafa, después tuvieron más relación con los chicos más grandes siempre".

Sobre la forma en que logró procesar y perdonar la situación, fue clara al remarcar que priorizó por sobre todo el vínculo familiar. "Con los hijos no se jode, ¿viste? Con los niños, con un hijo es algo sagrado", afirmó, dejando en claro que su prioridad siempre estuvo puesta en el bienestar de todos los chicos involucrados, más allá del dolor personal que le generó la infidelidad.

Al ser consultada sobre si ese proceso hablaba de su fortaleza como mujer, reflexionó con humildad sobre el camino recorrido. "No es para cualquiera lo que hace, digamos, habla de un buen corazón, de una mujer muy plantada y que supo priorizar y después encausar una relación", le respondieron en la charla, a lo que ella agregó: "No es fácil, pero si uno prioriza el amor" logra salir adelante.

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