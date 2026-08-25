El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano La histórica jugadora abandonó el reality con una reacción inesperada y un reclamo muy especial que sorprendió a todos en el estudio. Agregar C5N en









El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada. Redes sociales

En una jornada de alta tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Tamara Paganini quedó fuera de juego tras enfrentarse en el mano a mano decisivo contra Solange Abraham. A diferencia de las habituales reacciones de tristeza, la flamante expulsada recibió la noticia con una inesperada muestra de euforia y con un reclamo inmediato dirigido a reencontrarse con su pareja, Sebastián Cavalieri.

Apenas Santiago del Moro anunció la decisión del público, la concursante no ocultó su alegría y comenzó a gritar el nombre de su marido a viva voz para pedir su presencia en el estudio. Sin perder la frescura, se despidió de sus compañeros de convivencia soltando un directo “bueno, gente, fue un placer. Alto placer. ¡No lo puedo creer! Gracias, Bro”, dejando en claro que su salida del reality significaba un alivio.

En medio del clima de despedida, la voz del Big interrumpió la caminata hacia la salida para dedicarle unas emotivas palabras de reconocimiento. El dueño de la casa destacó su paso por el programa afirmando que le tocaba despedir a una gran jugadora y persona, a lo que la participante le respondió con afecto asegurando que “esta historia no termina. Chau, Bro. Te amo”, sellando un cruce cargado de simpatía antes de cruzar la puerta principal.

Fiel a su perfil irreverente y sin pelos en la lengua, Paganini cerró su participación lanzando picantes invitaciones para el afuera y exigiendo ver a su pareja. Entre risas y gritos, soltó frente a las cámaras un “los espero afuera con asado. Asado y otras cosas… ¡Ay, Sebastián! Abrime que lo quiero abrazar al gordo”, para luego rematar su despedida con un pícaro “los amo. Mentira, a algunos no, pero los amo. Chau, guachos. Hdp”.

Por cuánto se fue Tamara Paganini de Gran Hermano El suspenso se apoderó del tramo final en la emisión 155 de Gran Hermano Generación Dorada, cuando Santiago del Moro dio a conocer el veredicto definitivo de la noche. Tras una gala de eliminación sumamente disputada en el mano a mano final, la histórica participante Tamara Paganini debió abandonar el juego al quedar en desventaja frente a Solange Abraham por un mínimo margen en el escrutinio.

El fuerte descargo de Tamara Paganini dejó sabor a poco. Redes sociales La definición del público se inclinó por una diferencia muy estrecha en la votación telefónica. La ex Subcampeona de la primera edición quedó fuera de competencia al registrar el 51.1% de los sufragios negativos, mientras que Sol logró asegurar su permanencia en la casa más famosa del país tras cosechar el 48.9% restante, en una de las placas más parejas de la temporada. Con este resultado, la salida de Tamara selló uno de los duelos telefónicos más picantes y ajustados del certamen. A pesar de haber recibido la mayoría de los votos en contra por un porcentaje mínimo, la jugadora se despidió del ciclo con euforia, dejando vacante un lugar estratégico en el juego a medida que la competencia ingresa en sus instancias decisivas.