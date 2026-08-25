Una nueva mujer se metió en el escándalo de Nico Occhiato, Flor Vigna y Cande Ruggeri: "Tiene que dar la cara"

Un testimonio de una cuarta persona destapó la verdad detrás de la polémica que sacudió a la farándula tras el viaje a Disney.

El escándalo retro que se encendió en el reality mexicano La Casa de los Famosos sumó un nuevo capítulo y una voz clave. Tras el revuelo por las declaraciones de la actriz y cantante Florencia Vigna —quien acusó a la influencer Cande Ruggeri de haber querido seducir a su entonces pareja, el productor Nico Occhiato , en un viaje laboral a Disney —, apareció un testimonio directo. La actriz Manuela Viale , quien compartió la misma habitación con la modelo durante esa travesía, rompió el silencio en un programa de televisión para revelar su versión de los hechos.

"Yo estaba ahí, sí. Fue hace tantos años, en otra vida, como 16 años. Me sorprendió lo que dijo Flor; no tengo idea por qué lo hizo, estaría bueno que cuando salga de ahí... Hubiera estado bueno que en su momento la haya encarado a Cande" , disparó Manu Viale, desacreditando la versión de la cantante de que la modelo se habría metido en las sábanas del conductor. La testigo clave fue contundente al asegurar que Ruggeri jamás realizó tal movimiento y que en la habitación solo dormían ellas dos.

En su relato, la actriz dio precisiones sobre cómo vivió el momento de la acusación pública y el mensaje con el que se encontró al despertar. "Cande me mandó un mensaje, me levanté con ese mensaje, me dijo 'amiga mirá lo que pasó' y dije qué raro toda esta situación, se desactivará porque no es real. Nosotros estábamos laburando, la estábamos pasando bien, éramos como un grupo de amigos disfrutando en Disney" , detalló en Puro Show sobre el clima laboral de ese entonces.

Viale analizó las motivaciones de la polémica y fue dura respecto a la actitud de Vigna, remarcando la falta de diálogo previo entre las involucradas antes de lanzar la bomba mediática. "Hay una historia en la cabeza que no existió nunca. Estaría bueno que Flor la encare a Cande, que le va a decir que no pasó" , aconsejó, remarcando que se trata de un rumor sin sustento.

Por último, Manu remató pidiendo explicaciones cara a cara y apeló a la empatía de género. "Nos vamos a seguir cruzando y lamentablemente va a tener que dar la cara. Es todo raro, no estuvo bueno lo que hizo, hubiera estado bueno un poco de sororidad" , concluyó.

La crítica del Pollo Álvarez contra Flor Vigna

A la voz de Manu Viale se le sumó la opinión del conductor Joaquín "El Pollo" Álvarez, quien intervino en la polémica mediante una entrevista brindada al movilero Nacho Rivarola para Puro Show. Álvarez tomó partido de inmediato sobre el enfrentamiento generado por los dichos de la participante del reality mexicano. “Sí, estoy al tanto, lo escuché. Qué sé yo… Yo a Candela la quiero mucho, y a Nico también”, sostuvo en un primer momento de la nota, dejando clara su cercanía con las partes afectadas.

Al evaluar la reaparición mediática de esta vieja rencilla, el presentador cuestionó el sentido de revivir algo del pasado. “Me da la sensación de que es muy viejo, pasaron muchos años. Entiendo que es una noticia porque lo contó un protagonista y eso hace que sea noticia, pero realmente hace tanto tiempo me parece innecesary”, sentenció Álvarez en relación a las acusaciones cruzadas.

Álvarez remarcó con preocupación la incomodidad que este tipo de declaraciones genera en la actualidad personal y familiar de las partes. “La verdad es que me parece una pena, porque Nico está re bien con Flor y tiene su vida, Cande está re bien con Nico y tiene su vida, es mamá. No le encuentro mucho sentido a eso y me parece que es recontra viejo”, remarcó el conductor.

"Pollo" Álvarez. Captura América TV

Consultado por el cronista sobre si Vigna buscó intencionalmente repercusión o Prensa, Álvarez prefirió marcar distancia. “Son cosas que a mí no me gustan, sobre todo porque pasó mucho tiempo. No sé por qué lo hizo, lo desconozco”, respondió seriamente.

Para cerrar su análisis, el conductor ensayó una posible justificación sobre la dinámica de los realities, aunque sin quitar la incomodidad producida. “Tal vez en el reality estás hablando y te olvidás de lo que hablás. Son cosas que a mí no me gustan y además me parece súper incómodo para Nico y para Cande, que los dos están con su pareja; pero tampoco creo que lo haya hecho a propósito Flor, la verdad no lo sé”, concluyó.