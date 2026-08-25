IR A
IR A

Era un famoso matrimonio, se separaron tras 30 años y ahora él es un "soltero codiciado"

Una revelación mediática destapó los supuestos motivos detrás del quiebre de una pareja emblemática tras tres décadas juntos.

Una pareja reconocida a nivel mundial puso punto final a su relación.

Una pareja reconocida a nivel mundial puso punto final a su relación.

La televisión argentina se hizo eco de la ya conocida separación de un emblemático matrimonio tras tres décadas de amor. La conductora Yanina Latorre, fiel a su estilo, lanzó la primicia en su programa de radio, asegurando que el famoso en cuestión ya es un "soltero codiciado".

El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.
Te puede interesar:

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

"Este se calentó con una y le picó", disparó la conductora sin filtro, profundizando sobre los supuestos motivos de la ruptura que involucran a una tercera persona. La información, que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y el deporte, ya está en boca de todos.

Latorre no tuvo piedad al exponer los detalles de la crisis, afirmando que "están a punto de firmar el divorcio". Sus declaraciones, cargadas de picardía, apuntaron a que la pasión se habría apagado en la pareja, dando lugar a un nuevo capítulo en la vida del protagonista.

El testimonio de la panelista cobró aún más fuerza al analizar el comportamiento del protagonista, un hombre que siempre se mostró "muy cuidadoso" de su vida privada. Según Latorre, la situación actual dista mucho de la imagen familiar que solía proyectar en los festejos de campeonatos.

Finalmente, el velo de misterio se cayó por completo para revelar al gran protagonista de este escándalo internacional: se trata nada menos que del reconocido entrenador español Pep Guardiola.

Los detalles de la separación de Pep Guardiola

El propio Pep Guardiola, ex entrenador de Barcelona y Manchester City, rompió el silencio en su documental La Obsesión, donde repasa sus últimos dos años de carrera. En una emotiva confesión ante su plantel, reveló los motivos de su divorcio de Cristina Serra.

"Muchachos, quiero confesarles algo. Me voy a divorciar de la mujer más bella de este planeta", comenzó diciendo Guardiola, visiblemente conmovido. "De mi mujer, de mi exmujer. ¿La amo? Por supuesto. ¿Me ama? Sí, pero hemos perdido la pasión. Por muchas razones", agregó.

Estas declaraciones textuales, que se han vuelto virales, confirman que el desgaste de la relación fue el detonante de la separación, tras 30 años juntos y tres hijos en común. La falta de pasión, un tema tabú en muchas parejas, fue abordada con honestidad por el exitoso técnico.

Desde el programa de Yanina Latorre en El Observador, se analizó esta profunda confesión. "Es un soltero codiciado a partir de ahora", opinó la conductora, sugiriendo que la vida del entrenador tomará un nuevo rumbo tras el final de su matrimonio.

El informe presentado por la periodista Pía Shaw en el mismo programa aportó más detalles sobre la situación. Se remarcó que el propio Pep habló de la falta de pasión y cuestiones vinculadas a la pareja que hoy ya no están, confirmando lo expuesto en el documental.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se trata de un cuadro de escoliosis.

Marta Fort confesó que la van a operar: hay preocupación por que le pase lo mismo que a Ricardo

que dijo el representante de ian lucas sobre su baja de masterchef kids

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

Durante los años 60, protagonizó tres películas junto a Elvis Presley.

No hay consuelo: falleció una reconocida actriz tras luchar contra una enfermedad

Valentina y Mario Pergolini.

Quién es Valentina Pergolini, la hija de Mario que audicionó en Popstars

El joven influencer no será el conductor de Masterchef debido a su inexperiencia.

Se filtró la verdad por la que Ian Lucas no conducirá MasterChef: "Se dieron cuenta"

El productor sintió particularmente la pérdida de su amiga.

El duro recuerdo de José María Muscari sobre Ernestina Pais tras su muerte: "Fue el destino"

últimas noticias

Nuevo día de audiencias en el juicio de Loan.

Juicio por Loan Peña: el policía declaró que el excomisario Maciel le ordenó cambiar el horario

Hace 13 minutos
Los Leones clasificaron a semifinales del Mundial de hockey después de 12 años. 

Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey: horario y cómo ver en vivo

Hace 22 minutos
Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

Hace 26 minutos
Cerimedo asesoró a Milei en la campaña de 2023. 

El Gobierno se despegó de Cerimedo pero admitió sus ingresos a Casa Rosada: "Milei no tiene relación desde 2023"

Hace 39 minutos
El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

Hace 40 minutos