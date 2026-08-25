"Agotada": Griselda Siciliani se cansó de los comentarios picantes de Sabrina Rojas La actriz aclaró que no tiene intención de sumarse a debates sobre su vida privada y que seguirá respondiendo con la misma frase de siempre. Agregar C5N en









Griselda Siciliani volvió a afirmar la postura que mantiene desde hace tiempo.

Griselda Siciliani llegó a su límite con los comentarios de Sabrina Rojas y lo dejó en claro durante una entrevista con Alejandro Castelo en Intrusos de América TV. Cuando le preguntaron por las declaraciones de la conductora, que aseguró que la actriz sí habla de su vida privada, la actriz respondió con una mezcla de humor y hartazgo: "Ahh y bueno, yo no hablo nada. Agotada".

Lejos de entrar en detalles o generar un cruce mediático, la actriz volvió a afirmar la postura que mantiene desde hace tiempo frente a este tipo de situaciones. "Te vuelvo a decir lo mismo, soy aburridísima pero es así: no hablo de mi intimidad y no contesto ninguna invitación a este tipo de comunicación, no me interesa participar, ya lo sabés, conocés esa frase mía de memoria", dijo.

La actriz también dejó en claro que no piensa modificar esa postura pese a las críticas o los comentarios de colegas. "Siempre digo esta frase: yo no hablo de mi intimidad", insistió ante Castelo. Y cerró con un gesto de agradecimiento hacia el público: "Les agradezco también que a pesar de cualquier barro que se arme a mi alrededor siempre tienen mucho cariño conmigo y con mi trabajo".

Griselda Siciliani cumplió un sueño gracias a su hermana Leticia En medio de la repercusión por la serie de Moria Casán y la temporada de Boîte, el espectáculo que protagoniza junto a Carlos Casella en La Trastienda, Griselda Siciliani vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera gracias a una sorpresa organizada por su hermana Leticia.

Justamente, su hermana grabó detrás de escena antes de una función y anticipó lo que se venía: "Estamos otra vez en la previa de Boîte, Griselda no lo sabe, pero hoy le vamos a cumplir un sueño". La sorpresa era la visita de Juana Molina, la artista que Griselda admira desde siempre.