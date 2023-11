Elizabeth Hurley volvió a apostar por una microbikini con color llamativo para el verano

En el reel compartido por la actriz, se le pudo ver vistiendo una microbikini de dos piezas en un vibrante tono verde aqua. El conjunto se compone de un top estilo halter en forma de triángulo y un bombacha de corte bajo . Además, complementó su look con gafas de sol cuadradas de la colección de Elton John, con armazón en azul cobalto. Su outfit se completó con un maquillaje sutil y elegante, destacando sus rasgos con labial nude, sombras ahumadas y un delicado delineado. Por último, llevó su pelo castaño suelto y natural, cambiándolo posteriormente a un moño alto.

La actriz no estuvo sola en esta publicación, ya que la acompañó su amiga Georgia Daventry, quien también lució un diseño de Elizabeth Hurley Beach. En su caso, eligió una enteriza verde aqua. Las fotos que forman parte del video fueron tomadas en un lujoso resort en Ibiza. “Hermanamiento de bikini de aqua con una de mis mejores amigas”, escribió en el texto de la publicación. Sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios, elogiando su amistad y sus looks.

Jesica Cirio se mostró con una microbikini animal print y anunció que está lista para el verano

Jesica Cirio marcó tendencia con su microbikini animal print. La modelo se mostró vistiendo un traje de baño de dos piezas de base nude con uno de los estampados más usados por las famosas. De esta manera, captó la atención de sus seguidores, quienes dejaron miles de “me gustas” y comentarios en su perfil de su cuenta de Instagram.

La conductora posó frente a las cámaras para realizar una sesión de fotos en donde presentó detalles de esta microbikini estampada. Para esta producción eligió un traje de baño de dos piezas animal print en tonalidades marrones.

Esta prenda sin dudas es una de las opciones infaltables en el armario de cualquiera que siga las tendencias de la moda. Su outfit contó con un corpiño armado con arandelas metálicas en la unión de ambos triángulos, además eligió una bombacha diminuta y colaless, también adornada con arandelas marrones.

Su look lo completó con un maquillaje a base de sombras en tonalidades tierra para la zona de los párpados. Además, lo complementó con máscara de pestañas en total black. Por último, finalizó su producción con rubor rosado en las mejillas, contouring y un brillo labial con un leve pigmento rosado.

