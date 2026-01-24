IR A
Un famoso tenista griego blanqueó su pareja pero hay rumores de engaño: ¿qué pasó?

Imágenes virales alteraron el clima alrededor del jugador. El episodio coincidió con su participación en el Abierto de Australia.

El griego perdió en la segunda ronda del primer Grand Slam del año.

El griego perdió en la segunda ronda del primer Grand Slam del año.

  • El tenista griego confirmó recientemente una nueva relación sentimental en medio del Australian Open.
  • Imágenes difundidas en redes sociales desataron versiones de una posible infidelidad.
  • El episodio ocurrió mientras Tsitsipas competía en Melbourne, lo que aumentó el impacto mediático.
  • El romance se había presentado como una etapa personal ligada a un proceso de introspección y cambio.

Stefanos Tsitsipas volvió a llevarse los focos mediáticos, esta vez por motivos extradeportivos. A pocos días de haber hecho pública su nueva relación, comenzaron a circular imágenes que pusieron en duda la estabilidad del vínculo y encendieron rumores de infidelidad.

La situación se dio en pleno Australian Open, en donde quedó eliminado en la segunda ronda, uno de los torneos más importantes del calendario, mientras el jugador griego avanzaba en la competencia. La coincidencia temporal entre su debut en Melbourne y la viralización del material aumentó la repercusión del caso.

El episodio tomó fuerza en redes sociales y medios internacionales, que rápidamente vincularon las imágenes con la reciente confirmación del romance, presentado por el propio Tsitsipas como parte de una nueva etapa personal luego de un año complejo.

tsisipas

Qué pasó con la nueva pareja del tenista griego Stefanos Tsitsipas

Las versiones comenzaron a circular cuando se difundieron fotos y videos de Kristen Thoms, la flamante pareja del tenista, junto a otro hombre en una playa de Malibú, en California. En las imágenes, compartidas por un usuario de la red social X, se observa a Thoms en una actitud cercana con un acompañante, lo que generó múltiples interpretaciones entre los usuarios.

Según trascendió en medios europeos, el material no tiene fecha confirmada, pero fue publicado el mismo día en que Tsitsipas debutó en el Abierto de Australia. Ese detalle alimentó las especulaciones sobre el impacto emocional que la situación podría tener en el entorno del jugador, que atraviesa una etapa muy importante de su carrera profesional.

novia tsisipas X

El nuevo romance surgió luego de la separación del griego con la española Paula Badosa, con quien había mantenido una relación muy mediática. Por ese motivo, cuando Tsitsipas y Thoms confirmaron apenas una semana antes esta novedad durante un viaje por Namibia llamó la atención del mundo del tenis y de quienes siguen las vidas de los famosos.

Thoms, de 28 años, tiene pasado como tenista universitaria en Estados Unidos y actualmente desarrolla su carrera como modelo e influencer. De acuerdo con medios griegos, el vínculo con Tsitsipas habría comenzado meses atrás y se mantuvo con bajo perfil, sin exposiciones públicas ni interacciones visibles en redes sociales.

