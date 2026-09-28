En agosto, los argentinos compraron más dólares que los generados por cuatro sectores clave de la economía Energía, Minería, Alimentos e Informáticas generaron u$s2.765 millones en el octavo mes del año, mientras que la adquisición de divisas estadounidenses por parte de particulares fue de u$s2.853 millones. El nivel de compra fue menor al de julio. Por Agregar C5N en









La demanda de dólares argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró un superávit cambiario de u$s806 millones en agosto y la compra bruta de dólares de parte de las personas bajó u$s466 millones respecto a julio, pero las divisas estadounidenses que generan los sectores de Energía, Minería, Alimentos e Informáticas juntos no llegaron a cubrir la demanda de los particulares.

La personas particulares en julio compraron u$s3.319 millones, el valor más elevado de 2026 y el mayor desde octubre de 2025, cuando los argentinos habían comprado u$s4.731 millones tras haber comprado otros u$s5.130 millones a lo largo de septiembre a raíz de la victoria peronista en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Energía (u$s1.023 millones), Alimentos (u$s720 millones), Minería (u$s675 millones) e Informática (u$S347 millones) sumaron un aporte neto de u$s2.765 millones, casi u$s100 millones por debajo de los u$s2.853 millones que volcaron los particulares a la compra de billetes.

Únicamente el sector de Oleaginosas y Cereales generó un volumen de divisas mayor (u$s2.933 millones) al demandado por los particulares para fines de atesoramiento.

Qué decía en el último informe del BCRA sobre el marcado de cambios El superávit destacado en el informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el BCRA respondió principalmente a los ingresos netos del rubro "Bienes", que alcanzaron los u$s3.176 millones. Este superávit comercial fue amortiguado de forma parcial por los egresos netos registrados en "Ingreso primario" (u$s1.651 millones), "Servicios" (u$s712 millones) e "Ingreso secundario" (u$s7 millones).