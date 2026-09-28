28 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

En agosto, los argentinos compraron más dólares que los generados por cuatro sectores clave de la economía

Energía, Minería, Alimentos e Informáticas generaron u$s2.765 millones en el octavo mes del año, mientras que la adquisición de divisas estadounidenses por parte de particulares fue de u$s2.853 millones. El nivel de compra fue menor al de julio.

Por
La demanda de dólares argentina.

La demanda de dólares argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró un superávit cambiario de u$s806 millones en agosto y la compra bruta de dólares de parte de las personas bajó u$s466 millones respecto a julio, pero las divisas estadounidenses que generan los sectores de Energía, Minería, Alimentos e Informáticas juntos no llegaron a cubrir la demanda de los particulares.

El dólar oficial viene de una semana al alza.
Te puede interesar:

El dólar, al rojo vivo: tocó un nuevo récord en el Banco Nación y cerró a $1.545

La personas particulares en julio compraron u$s3.319 millones, el valor más elevado de 2026 y el mayor desde octubre de 2025, cuando los argentinos habían comprado u$s4.731 millones tras haber comprado otros u$s5.130 millones a lo largo de septiembre a raíz de la victoria peronista en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Energía (u$s1.023 millones), Alimentos (u$s720 millones), Minería (u$s675 millones) e Informática (u$S347 millones) sumaron un aporte neto de u$s2.765 millones, casi u$s100 millones por debajo de los u$s2.853 millones que volcaron los particulares a la compra de billetes.

Únicamente el sector de Oleaginosas y Cereales generó un volumen de divisas mayor (u$s2.933 millones) al demandado por los particulares para fines de atesoramiento.

Qué decía en el último informe del BCRA sobre el marcado de cambios

El superávit destacado en el informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el BCRA respondió principalmente a los ingresos netos del rubro "Bienes", que alcanzaron los u$s3.176 millones. Este superávit comercial fue amortiguado de forma parcial por los egresos netos registrados en "Ingreso primario" (u$s1.651 millones), "Servicios" (u$s712 millones) e "Ingreso secundario" (u$s7 millones).

Durante agosto, la salida neta de divisas liderada por el sector privado no financiero (u$s1.780 millones) y la banca comercial (u$s440 millones) dejó un saldo deficitario de u$s1.061 millones, el cual no logró ser compensado en su totalidad por los ingresos del Sector Público y el Banco Central (u$s622 millones).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial y una semana ascendente.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de septiembre

El dolar se mantiene arriba de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de septiembre

Durante los primeros ocho meses del año, las compras brutas de billetes superaron los u$s20.500 millones.

La fiebre por el dólar no cede: los argentinos compraron más de u$s2.800 millones en agosto

El dólar cerró la semana arriba de los $1.500.

El dólar cerró la semana al alza y arriba de los $1.500

Minería y cuentas ordenadas abren puertas al mercado internacional para San Juan. 

San Juan colocó 600 millones de dólares en el mercado internacional con demanda récord

El Merval acumuó su quinta caída consecutiva.

Los activos argentinos no encuentran piso: cayeron bonos y acciones y el riesgo país escaló a 578 puntos

Rating Cero

La Triple T se sumó al último show de Lali en River Plate este 2026. 

Se conocieron las imágenes previas al show de Lali con Tini Stoessel: "Llegó ella, la Triple T"

La pareja se conoció en el reality de Telefe en 2022 y fue amor a primera vista.

Daniela Celis dio detalles de cómo es su relación con Thiago Medina tras la denuncia que recibió

El cruce entre las figuras de la farandula levantó un gran debate.

El inesperado cruce en redes entre Yanina Latorre y Fabián Doman: "Me sorprende de vos"

Lali Espósito con Tini Stoessel sobre el escenario del Más Monumental.

El viejo posteo de Alejandro Stoessel contra Lali Espósito que se viralizó tras su encuentro con Tini

El exdeportista habló sobre su reciente quiebre amoroso.

El fuerte mensaje de Brian Sarmiento tras su separación con Danelik: "Es mi prioridad"

El reality vuelve a estrenarse el canal abierto.

MasterChef Celebrity 2026: a qué hora inicia hoy, quiénes son los participantes y cómo verlo en vivo

últimas noticias

Argentina recurrirá al arbitraje de la ONU para frenar la extracción petrolera británica en Malvinas

Argentina recurrirá al arbitraje de la ONU para frenar la extracción petrolera británica en Malvinas

Hace 7 minutos
El dólar oficial viene de una semana al alza.

El dólar, al rojo vivo: tocó un nuevo récord en el Banco Nación y cerró a $1.545

Hace 12 minutos
La Compañía Noroeste S.A. implementa cambios en varios ramales de la línea 343.

Cambios en la línea 343: qué ramales se eliminan y cuál vuelve a un barrio que llevaba meses sin colectivo

Hace 14 minutos
Los jugadores de Boca se sumaron al meme viral de Di Lollo y estallaron las redes

Los jugadores de Boca se sumaron al meme viral de Di Lollo y estallaron las redes

Hace 15 minutos
El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, mientras que el martes 10 regirá en Córdoba y CABA y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

Se oficializaron todos los feriados por la visita del papa León XIV

Hace 16 minutos