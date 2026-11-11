11 de noviembre de 2026 Inicio
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Quién es el padre Matías De Martini, el capellán de Devoto que se quebró ante el papa León XIV

Es pastor y párroco de la parroquia San Luis Gonzaga, además de liderar la labor de la Pastoral Carcelaria. Fue quien tomó la palabra luego de la homilía del Sumo Pontífice ante los reclusos y no pudo contener su emoción: "Su visita nos recuerda que Dios no da a nadie por perdido".

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Quién es el padre Matías De Martini, el capellán de Devoto que se quebró ante el papa León XIV

Uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV tuvo que ver con la emoción del padre Matías de Martini, quien se quebró ante el Sumo Pontífice antes de comenzar a hablar.

El papa León XIV brinda la última misa en el país.
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El párroco tomó la palabra para cerrar la visita del Papa en la Cárcel de Devoto y solo llegó a decir "gracias por tu presencia entre nosotros", que se llenó de lágrimas y no pudo seguir. De Martini es párroco de la Parroquia San Luis Gonzaga y capellán del Penal de Devoto.

Durante su discurso pidió la bendición para todo el mundo carcelario del país: personas privadas de libertad, familiares, víctimas de todo delito y sus familias, agentes de Pastoral Carcelaria, capellanías y servicios penitenciarios federal y provinciales.

A la misma vez, solicitó la bendición de las imágenes realizadas en la Unidad 47 como recordatorio de que Jesús “extiende su mano ante nuestra fragilidad y nos levanta”. Como frase final, cerró: "Su visita nos recuerda que Dios no da a nadie por perdido".

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