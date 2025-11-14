¿Se casan o se cancela la boda? Qué pasó entre Cristian Castro y su pareja cordobesa Las imágenes difundidas reabrieron dudas sobre el vínculo entre el cantante y la cordobesa. A días de su boda anunciada, ambos vuelven a estar en el centro de los rumores.







La presencia de la joven junto al cantante no pasó desapercibida. Redes sociales

Nuevas imágenes de Cristian Castro generaron dudas sobre la continuidad de su relación con Mariela Sánchez.

La pareja había anunciado su casamiento para febrero de 2026 en Villa Carlos Paz.

El cantante fue visto en Mendoza acompañado por otra mujer vinculada a su club de fans.

La cordobesa aseguró haberse sorprendido al enterarse del video y expresó tristeza por la situación. La historia de Cristian Castro y Mariela Sánchez volvió a estar en el centro mediático luego de que surgieran indicios de una posible separación a pocos meses de su anunciada boda. La pareja, que desde el inicio transitó una relación caracterizada por altibajos y reconciliaciones, enfrenta ahora un nuevo episodio que reavivó las dudas sobre su futuro.

La noticia del casamiento, programado para febrero de 2026 en Villa Carlos Paz, había alimentado expectativas y entusiasmo en su círculo cercano. Pese a eso, las recientes imágenes que se viralizaron del cantante mexicano generaron un giro inesperado en el vínculo, poniendo otra vez en duda la estabilidad que buscaban reconstruir.

En este clima de incertidumbre, las reacciones no tardaron en llegar. Mientras en redes sociales crecían las especulaciones, la propia Mariela aseguró que desconocía lo ocurrido y que se enteró del video por terceros, dejando a la vista el impacto emocional que le produjo la situación.

Cristian Castro Redes sociales Qué crisis estarían atravesando Cristian Castro y su pareja a días de su boda Los rumores de distanciamiento se encendieron cuando la creadora de contenido Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, difundió un video del artista caminando por Mendoza con otra mujer. Luego de una breve investigación por parte de sus seguidores, se supo que la acompañante es Marcela, una formoseña que lidera el club de fans del cantante en su provincia y trabaja en el Ministerio de Turismo local.

La presencia de la joven junto al cantante no pasó desapercibida, ya que algunos fanáticos aseguraron haberla visto ingresar a Córdoba con varias pertenencias, lo que alimentó aún más las teorías sobre un posible cambio en la vida personal del músico.

Cristian Castro Marcela Redes sociales Al ser consultada por la situación, Mariela Sánchez se mostró sorprendida. Contó que se enteró del video a través de una periodista y que la noticia la dejó “helada”. Este rumor la dejó con angustia dado el contexto de una boda en plena organización y la exposición mediática que rodea al vínculo desde hace meses.

