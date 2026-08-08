¿De qué equipo era hincha Jorge Messi?

Fallecido a los 68 años, el papá de Lionel Messi mantenía un vinculo estrecho con el fútbol y con el club de sus amores.

El empresario y representante Jorge Messi, padre de Lionel, murió este sábado a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario, luego de una larga lucha contra una enfermedad.

Fanático del fútbol, Jorge no ocultaba su pasión por Newell's Old Boys , el club en el que se formó el capitán de la Selección. De hecho, una de las primeras confirmaciones de su fallecimiento partió de la institución rojinegra, que en un mensaje en redes sociales lo definió como "reconocido hincha leproso".

En el posteo se destaca que "Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

"Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores", sostiene el texto.

Y concluye con una sentida despedida: "La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso".

La historia de amor de Jorge Messi y Celia Cuccittini

La historia de amor entre Jorge Messi y Celia Cuccittini nació en el barrio de Las Heras, Rosario, provincia de Santa Fe. Ellos no sabían que se iban a convertir en padres de uno de los jugadores reconocidos y ovacionados a nivel mundial: Lionel Messi. Una historia marcada por desafíos y mucho esfuerzo para que la Pulga pueda cumplir su sueño.

Si bien no se conocen muchos detalles sobre cómo se conocieron, tanto Jorge como Celia decidieron casarse un 17 de junio 1978, a partir de ese momento comenzaron a construir la familia de Los Messi, tuvieron cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

Su amor nació en la adolescencia, creció y perduró con el correr de los años a pesar de las dificultades que atravesó la familia. En sus inicios Jorge trabajaba en una empresa metalúrgica pero la vida de todos cambió cuando su hijo Lionel empezó a jugar al fútbol y deslumbrar con su capacidad.

Lionel debutó en el club Abanderado Grandoli hasta que ingresó a Newell's Old Boys tras un llamado del club. Jorge y Celia lo acompañaron en el deseo de crecer y desarrollarse como futbolista.

A pesar de atravesar una situación económica en la que no se podían dar grandes lujos, sin embargo, el destino tenía preparado grandes planes para su tercer hijo. En el 2000, con tan solo 13 años, Lionel despertó interés en el FC Barcelona por lo que la familia tomó la dura decisión de dejar todo y acompañarlo.

Sin embargo, el cambio de país no fue fácil para la familia, a sus hermanos les costaba acostumbrarse España por lo que tomaron la dura decisión de que Celia regrese a la Argentina junto a Rodrigo, Matías y María Sol. La familia se dividió y Jorge se quedó al lado de Lionel para apoyarlo y acompañarlo a cumplir su sueño.