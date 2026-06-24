Fiebre Scaloneta: en Bangladesh reversionaron "Muchachos" para celebrar el cumpleaños de Messi Un grupo de ciudadanos bangladesíes se hizo viral por haber hecho su propia versión de la canción que inundó las tribunas de los estadios en Qatar 2022. Por Agregar C5N en









En Bangladesh tradujeron Muchachos y la hicieron viral.

Con Argentina como líder de grupo en el Mundial 2026 y ya soñando con los 16avos de final, la celeste y blanca continúa siendo furor en Bangladesh. Tal es así que un grupo de bangladesíes se animó a traducir "Muchachos" y la reversionaron para acompañar en esta nueva edición mundialista.

El video, que muestra a cuatro bangladesíes cantando junto con una guitarra, se hizo viral en cuestión de segundos. C5N entrevistó a uno de ellos, Jahangir "Jewel" Alam, quien aseguró que "en Bangladesh también se celebra el cumpleaños de Messi".

En diálogo con Francisco Aure y la mesa de Mañanas Argentinas, el hombre contó el origen de la canción: "Un día mi compañero me pide que tiene que cantar esta canción. Le digo que no, que no puedo cantar porque sé cómo cantar. Y me insistió, me pidió que la tradujera y así salió".

El fanatismo de Bangladesh por Argentina explicado por los locales "¿Sabes qué? Acá somos muy fanáticos, estamos realmente locos por la selección argentina. Ahora que Argentina ganó sus dos primeros partidos, todo es un fenómeno total; estamos pasando unos días increíbles", describió el bangladesí.

Además, contó cómo se vive el día a día del Mundial: "Cuando hay partido, la gente se reúne por miles en las plazas, se colocan pantallas gigantes y todo el mundo se pone a festejar y a gritar. Somos fanáticos muy locos."