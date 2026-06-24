Fiebre Scaloneta: en Bangladesh reversionaron "Muchachos" para celebrar el cumpleaños de Messi

Con Argentina como líder de grupo en el Mundial 2026 y ya soñando con los 16avos de final, la celeste y blanca continúa siendo furor en Bangladesh. Tal es así que un grupo de bangladesíes se animó a traducir "Muchachos" y la reversionaron para acompañar en esta nueva edición mundialista.
El video, que muestra a cuatro bangladesíes cantando junto con una guitarra, se hizo viral en cuestión de segundos. C5N entrevistó a uno de ellos, Jahangir "Jewel" Alam, quien aseguró que "en Bangladesh también se celebra el cumpleaños de Messi".
En diálogo con Francisco Aure y la mesa de Mañanas Argentinas, el hombre contó el origen de la canción: "Un día mi compañero me pide que tiene que cantar esta canción. Le digo que no, que no puedo cantar porque sé cómo cantar. Y me insistió, me pidió que la tradujera y así salió".
El fanatismo de Bangladesh por Argentina explicado por los locales
"¿Sabes qué? Acá somos muy fanáticos, estamos realmente locos por la selección argentina. Ahora que Argentina ganó sus dos primeros partidos, todo es un fenómeno total; estamos pasando unos días increíbles", describió el bangladesí.
Además, contó cómo se vive el día a día del Mundial: "Cuando hay partido, la gente se reúne por miles en las plazas, se colocan pantallas gigantes y todo el mundo se pone a festejar y a gritar. Somos fanáticos muy locos."
El origen de la pasión: el legado de 1986 y Maradona
Y pese a que la explosión de pasión se vio principalmente en Qatar 2022, el amor por Argentina nació varios años antes gracias al Diego: "Aunque tenemos una distancia enorme de unos 17,000 kilómetros, este amor nació en el año 1986, cuando Argentina ganó la Copa Mundial. En ese momento, Diego Armando Maradona transmitía muchísima emoción, y los bangladesíes conectamos profundamente con eso; sentimos una emoción muy grande".
"Se puede decir que esa conexión nos unió, y desde aquel 1986, somos locos y fanáticos de la selección argentina", cerró.