Lionel Messi festeja sus 39 años: el ritual que se repite con la Selección argentina

De joven promesa a campeón del mundo, pasando por las alegrías, las derrotas y los momentos que moldearon al capitán que levantó la copa en Qatar 2022: el rosarino tuvo varias celebraciones en medio de concentraciones y competencias de elite.

Un 24 de junio de 1987 en Rosario nació un niño prodigio que sólo el destino sabía que iba a ser así. Sin embargo, nada fue fácil. Un tal Lionel Andrés Lionel Messi tuvo una infancia rodeada de primos, amigos y familias. Con una abuela que sabía que tenía un don especial, aunque un déficit de la hormona del crecimiento fue su primer obstáculo para escribir una historia impensada.

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El pequeño rosarino y su familia debieron mudarse a Barcelona para poder una mejor calidad de vida. En ese viaje, a lo mejor, pensó que nunca más iba a volver a celebrar un nuevo aniversario en Argentina , pero las vueltas de la vida hicieron que de alguna manera este siempre ligado o cercano a la Albiceleste .

Desde los 17, cada cumpleaños de Leo dejó de ser “normal”. Mientras millones de personas celebran rodeadas de familiares y amigos, gran parte de sus 24 de junio transcurrieron en hoteles, concentraciones, entrenamientos o estadios. Muchas veces con una torta improvisada, una canción de cumpleaños entonada por compañeros y un objetivo mucho más importante que soplar las velitas.

A lo largo de dos décadas, los cumpleaños de Messi fueron reflejando cada etapa de una carrera extraordinaria. Ese 2004 fue la fecha más especial de todas. Es que, fue seducido por España para jugar con la Roja, pero él siempre tuvo en claro que solo quería vestir dos colores: el celeste y blanco. Por eso, espero su momento.

Desde AFA “inventaron” un partido amistoso con Paraguay en La Paternal para “blindar” a la Pulga, que estaba despertando el entusiasmo de muchos. Previo a su debut, aquel 29 de junio de 2004, comenzó la concentración, por lo tanto, los 17 fue el primero de muchos dedicados a Argentina.

2004: los 17 años del debutante

Apenas un puñado de días después de cumplir años, Lionel Messi no solo debutó oficialmente con la Selección argentina sub 20 en un amistoso ante Paraguay, ingresando en la segunda etapa, sino que además marcó su primer gol, un golazo, el séptimo para el equipo en lo que terminó siendo una goleada por 8 a 0.

Todavía era un futbolista poco conocido para el gran público argentino. Jugaba en las divisiones inferiores de Barcelona y recién empezaba a llamar la atención de los seleccionadores nacionales.

“Fue muy especial aquel día: jugué contra Paraguay, que creo que terminamos 8 a 0 y metí un gol”, confesó hace no mucho en una entrevista con Olé sobre aquel día especial y aseguró: “La cancha de Argentinos es un lugar especial porque ahí empezó mi camino con la Selección”.

2005: los 18 años del campeón del mundo juvenil

Este es probablemente el cumpleaños más importante de su etapa juvenil. La Pulga cumplió 18 años en pleno desarrollo de la Copa del Mundo Sub 20 de Países Bajos.

Argentina avanzaba en el torneo con una generación brillante y el rosarino ya era la gran figura del equipo de Francisco Ferraro. Unos días después alcanzó el título mundial de la categoría, terminó como máximo goleador y fue elegido mejor jugador del campeonato.

Fue la primera gran conquista internacional de su carrera. En cierta forma, el mundo comenzó a conocer a Messi durante aquel cumpleaños.

2006: los 19 años de un chico tímido, pero que se destacaba del resto

Después de su actuación en el Sub-20, José Pekerman lo convocó para jugar con la Selección mayor. Un equipo que estaba por disputar el Mundial en Alemania.

Argentina acababa de superar la fase de grupos del Mundial y el rosarino soplaba las velitas junto a Juan Román Riquelme apenas unos días después de haberle convertido su primer tanto a Serbia y Montenegro, por la fase de grupos. y comenzaba a demostrar que el futuro del fútbol argentino pasaba por sus pies.

Ese día fue especial, ambos habían nacido el mismo día, pero diferentes años. Tras la victoria en los octavos de final, recibió la visita de sus familiares, comió asado y celebró el triunfo que le dio el pase a los cuartos.

2007: cumplió 20 en la Copa América de Venezuela

El número redondo, Messi llegó a las dos decenas en Venezuela para disputar su primera Copa América, bajo la dirección de Alfio "Coco" Basile.

Con sus 20 años recién cumplidos, Argentina debutó en el grupo C con Estados Unidos y ganó por 4 a 1, donde Lionel fue titular junto a Hernán Crespo en la delantera. Argentina llegó a la final, pero perdió 3-0 ante Brasil. La Pulga convirtió tan solo dos goles en el torneo.

2010: los 23 años y otro festejo especial junto a Maradona

Cuatro años más tarde el escenario era completamente distinto. Ya no era una promesa, sino que era el mejor jugador del mundo y estaba siendo dirigido por Diego Maradona.

Aquellos fueron los primeros cumpleaños en los que el país empezó a mirar a Messi como el hombre destinado a devolver a Argentina a la cima.

Dos días antes de su cumple, Argentina había jugado el último partido de la fase de grupos ante Grecia y logró el pase a los octavos de final, donde superó a México, pero que la ilusión mundialista terminó en cuartos cuando cayó por goleada, 4 a 0, ante Alemania. Así, se marchó de la Copa sin convertir goles.

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2011: la frustrada Copa América en Argentina

Era su primer cumpleaños en territorio argentino con la selección mayor. Los 24 años los pasó por primera vez en Ezeiza ya que se estaba disputando la Copa América en la que Argentina fue anfitriona.

Este podría haber sido uno de los momentos más frustrantes para el rosarino. Es que, la Selección fue eliminada en cuartos de final por Uruguay (posteriormente fue campeón) en Santa Fe. Durante el torneo, no anotó goles, pero aportó tres asistencias y sufrió duras críticas de la hinchada argentina.

2014: los 27 años y el sueño a un paso

Probablemente haya sido uno de los cumpleaños más especiales de toda su carrera. Era el Mundial de Brasil y Argentina avanzaba con paso firme, entre festejos con sus compañeros, Messi había sido determinante durante la fase de grupos y el equipo comenzaba a ilusionarse con llegar lejos.

Faltaban apenas tres semanas para la final del Maracaná, pero lamentablemente esa celebración quedó olvidada en el tiempo por lo que terminó siendo seguramente uno de los momentos más dolorosos y, al mismo tiempo, más importantes de su carrera.

2015 y 2016: las Copas Américas que quedarán en el fondo de los recuerdos

Los dos años posteriores a la final en Brasil, los títulos volvieron a negarse y opacaron sus 28 y 29 años: tanto en las Copas Américas de Chile y Estados Unidos, durante las cuales Leo también sopló las velitas, las finales quedaron truncas.

Pero la Copa América Centenario, fue el punto que cambiaría la historia, su historia con la Albiceleste: anunció su renuncia. “Se terminó para mí la Selección. Ya está”, fue la frase que se clavó como una daga en el corazón de muchos.

Sin embargo, la historia todavía tenía varias páginas por escribir y las mejores, con más celebraciones y títulos para coronar los festejos íntimos.

2018: festejo en medio del caos vivido en Rusia

El capitán pasó el 24 de junio junto a sus compañeros en la ciudad rusa de Bronnitsy, donde el plantel dirigido por Jorge Sampaoli se concentraba. Hubo una discreta torta con el número 31, donde el ánimo no era el mejor.

La selección había empatado el primer partido con Islandia y el capitán falló un penal. En la segunda fecha llegó una categórica derrota frente a Croacia por 3-0. Luego convirtió en el triunfo 2-1 frente a Nigeria, hasta que llegó la debacle 4-3 ante Francia, por los octavos de final.

2019: la primera Copa América con Lionel Scaloni

Este año fue especial ya que daba inicio a “la era Scaloni”: una etapa con un gran recambio, con caras nuevas, lo que muchos llamaron la reconstrucción de la Selección.

Sin embargo, no comenzó de la mejor manera: Argentina perdió 2 a 0 contra Colombia en su estreno en el torneo. Durante el certamen, la Pulga convirtió solo un gol y sin dudas, se puede decir que no fue un gran torneo en general. A tal punto que, tras perder con Brasil en la semifinal, declaró que "está todo armado para que gane Brasil".

La Selección finalizó tercera en esta competencia, con un Messi que terminó expulsado en el partido por el bronce frente a Chile, tras pelearse con Gary Medel.

2021: los 34 años y el comienzo de la redención

El cumpleaños número 34 encontró a Messi nuevamente concentrado con Argentina. La Copa América estaba en disputa, en medio de la pandemia por el Covid-19, y el equipo de Lionel Scaloni mostraba señales de crecimiento.

Semanas después llegaría la conquista en el Maracaná frente a Brasil y cortaría lal rahca de 28 años sin títulos del seleccionado mayor. Aquella noche cambió para siempre la historia de Messi con la Selección. El trofeo que tanto había buscado finalmente estaba en sus manos.

2022: los 35 años y la consagración llamada Qatar

Cuando cumplió 35 años, el Mundial estaba a menos de cinco meses. Todo el país sabía que probablemente sería su última oportunidad de conquistar la Copa del Mundo.

Messi llegaba en un gran momento personal y la Selección acumulaba una racha histórica de partidos sin perder. La ilusión crecía. Nadie imaginaba todavía que el final sería perfecto.

El rosarino pasó de convivir con el peso de las críticas a convertirse definitivamente en el líder de la generación más exitosa de la historia reciente de la Selección. Sus compañeros celebraron con regalos especiales y muchas risas que terminaron el mejor que fue el título más deseado: la copa de Oro.

2024: el bicampeonato en la Copa América

Ya con la consagración en los hombros, los 37 años vinieron con otro título en su haber: el bicampeonato de la Copa América que se celebró en Estados Unidos.

Argentina se consagró campeona tras vencer 1-0 a Colombia en la final disputada en Miami, consolidándose como la selección más ganadora de la historia del certamen con 16 títulos.

El capitán sumó un total de 14 goles en su historial en el torneo. La final es una de las más recordadas ya que sufrió una fuerte lesión en el tobillo derecho tras disputar un balón. Debido al dolor, debió ser reemplazado durante el segundo tiempo. Las imágenes de su llanto en el banco de suplentes se volvieron virales.

Instagram @leomessi

2026: los 39 años de una leyenda

Veinte años después de aquel cumpleaños en Alemania, Messi llega a los 39 años después de haber disputado seis Mundiales y de haber construido una de las carreras más extraordinarias que haya visto el deporte y con récords que solo él pudo batir y que sigue haciendo historia, demostrando que sigue más vigente que nunca.