La última foto que subió Lionel Messi con su papá: "Abrazo grande" El capitán de la Selección argentina utilizó sus redes sociales para compartir una imagen con su madre Cecilia y su padre Jorge hace poco más de un año. Por Agregar C5N en









La última imagen de Lionel Messi en sus redes con su padre.

Luego de confirmarse la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel, a los 68 años luego de estar internado en una clínica, se dio a conocer cuál fue la última foto que el capitán de la Selección argentina publicó en su cuenta de Instagram oficial.

La relación entre Lio y su padre era muy buena y en 2025, ambos padres viajaron a festejar el cumpleaños nro.38 del futbolista. Y en un posteo realizado en agradecimiento por los saludos y los mensajes cariñosos, se subió la imagen de los tres abrazados.

“Muchas gracias a todos por los saludos y las felicitaciones. Les mando un abrazo grande”, subió el 10. Entre las imágenes, está la foto de Lionel con sus papás, los tres sonrientes y felices por el festejo.

Redes sociales Murió Jorge Messi: qué dice el comunicado del sanatorio de Rosario donde estaba internado El Sanatorio Centro de Rosario publicó el parte médico oficial con la información del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, de 68 años de edad, y detallaron que el deceso se produjo a las 2 del sábado. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias".

A través de las redes sociales, la clínica emitió la información y fue cauta con cada uno de los motivos: "En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

Murió Jorge Messi: el comunicado de Newell's Old Boys Ante la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, el Club Atlético Newell's Old Boys publicó un comunicado oficial en sus redes sociales con la noticia. “¡Hasta siempre, Leproso!”. Por su parte, desde la familia todavía no emitieron palabras. “Despedimos con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, indicó el posteo. Y agregaron: “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial”. El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026