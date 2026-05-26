Falleció Fernando Gayoso, el exentrenador de arqueros y coordinador de inferiores de Boca

Había sido diagnosticado de ELA en 2024 y en las últimas semanas fue internado. La noticia la confirmó su hijo a través de redes sociales.

El exentrenador de arqueros de Boca y actual coordinador de entrenadores de arqueros, Fernando Gayoso, falleció a sus 55 años de vida luego de luchar por dos años contra la enfermedad de Esclerosis Lateral Múltiple (ELA) . En las últimas semanas estuvo internado en el sanatorio Mitre y su hijo Francisco confirmó la noticia en redes sociales.

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Trabajó en el Xeneize en dos tramos y fue clave en el 2023 cuando Boca pasó todas las fases de la Copa Libertadores por penales. Desde su regreso a Boca, Gayoso fue fundamental también en el trabajo de Agustín Rossi bajo los tres palos, convirtiéndose casi imbatible. El hoy arquero de Flamengo fue determinante en los penales y brindó una seguridad pocas veces vista en la historia moderna del club.

“Se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y sobre todo contra esta enfermedad. Sufriste mucho y aun así sguiste en pie de guerra, siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir, un highlander, como decías”, indicó su hijo Fran en redes sociales.

Embed - FrancoGayoso on Instagram: "Hoy 26 de Mayo, se fue una leyenda, alguien que me enseño todo en esta vida, que lucho con toda su alma contra todo y sobretodo contra esta enfermedad, sufriste muchisimo y aun asi seguiste en pie de guerra, siempre dije que fuiste, sos y seras mi idolo, mi ejemplo a seguir, un highlander como decias, alguien que jamas se dio por vencido, sos todo para mi papi, hoy estas en el cielo con mami. Cuidenme porfavor. Te amo y te voy a extrañar por siempre papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estas con mama descansando en paz. Que en paz descanses campeon. Gracias por todo lo que le diste al futbol, y ami en toda la vida, te amo"

“Fuiste alguien que jamás se dio por vencido. Sos todo para mí, papi. Hoy estás en el cielo con mami. Cuídenme por favor ”, agregó.

Y lo despidió: “Te amo y te voy a extrañar por siempre, papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estás con mamá descansando en paz. Que en paz descanses, campeón. Gracias por todo lo que le diste al fútbol y a mí en toda la vida. Te amo”.

Quién era Fernando Gayoso, uno de los responsables en la victoria por penales de Boca

Fernando Gayoso era un exaquero que jugó la mayor parte de su carrera en el ascenso, pero trabajó en el último tiempo en Boca. Llegó al conjunto de La Ribera en 2014, de la mano de Rodolfo Arruabarrena y fue parte del cuerpo técnico del Vasco hasta febrero del 2016, cuando fue apartado del cargo cediéndole su cargo a Guillermo Barros Schelotto.

Ahí Gayoso pasó a Racing, donde formó parte del cuerpo técnico de Eduardo Coudet y fue clave en la búsqueda y adaptación de Gabriel Arias, además de formar a los jóvenes Juan Musso y Chila Gómez.

gayoso Gayoso fue uno de los responsables de la gran Libertadores de Boca en 2023.

Entre los múltiples arqueros con los que trabajó, se destacan los siguientes nombres: José Luis Chilavert, Marcelo Barovero, Hernán Galindez, Fernando Monetti, Jorge De Olivera, Gabriel Arias, Juan Musso, Marcos Díaz, Javier García, Esteban Andrada y Chiquito Romero.

Además de García y Romero, también entrena actualmente a Leandro Brey y Sebastián Díaz Robles, quienes asimismo son fuertes en los penales. De hecho, el último fue figura en la definición de la Copa Intercontinental Sub 20 ante AZ Alkmaar.