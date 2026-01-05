Pocos lo conocen: por qué este detalle en la VTV puede dejarte sin aprobar el trámite en 2026 A pesar de su importancia, muchos vehículos resultan rechazados durante la inspección debido a diversos factores que comprometen la aptitud del automóvil. Por + Seguir en







Controles para la VTV.

La VTV es obligatoria y anual, y garantiza que los vehículos cumplan con normas de seguridad y emisiones para reducir riesgos en la circulación.

Circular sin la VTV vigente es una infracción grave que puede derivar en multas elevadas y retención de la licencia.

En 2026, el rechazo suele deberse a parabrisas dañados, neumáticos en mal estado, fallas de luces o falta de elementos de seguridad.

En PBA, desde enero de 2026 la VTV cuesta $97.057 para autos livianos, con tarifas diferenciadas y descuentos para jubilados. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) funciona como un trámite administrativo y mecánico obligatorio para los propietarios de vehículos. Su finalidad consiste en asegurar que cada unidad que circula por calles y rutas respete los estándares mínimos de seguridad activa y pasiva, además de los límites permitidos de emisión de gases contaminantes. Al realizarse de manera anual, este control permite detectar fallas que podrían pasar inadvertidas para el conductor y reduce el riesgo de accidentes provocados por desperfectos técnicos.

Circular con la oblea vencida o sin realizar la verificación correspondiente se considera una infracción de tránsito grave. Las autoridades viales contemplan la falta de la VTV vigente como motivo suficiente para aplicar multas económicas elevadas y, en determinadas situaciones, avanzar con la retención de la licencia de conducir. Mantener el trámite al día representa, por lo tanto, una obligación legal necesaria para evitar sanciones y complicaciones durante los controles habituales.

vtv (4).webp A pesar de la relevancia del procedimiento, numerosos vehículos no superan la inspección por distintas deficiencias que afectan su aptitud para circular. Entre los motivos más frecuentes aparecen fallas en el sistema de frenos, problemas en las luces o el desgaste de los neumáticos. Sin embargo, un aspecto requiere especial atención por su incidencia directa en el resultado: el estado de la suspensión y la alineación, componentes clave que, si no presentan condiciones adecuadas, impiden la aprobación del vehículo para transitar.

Qué detalle puede dejarte sin VTV en 2026 Para 2026, los controles en las plantas de verificación presentan un nivel de exigencia mayor en relación con la visibilidad del conductor. Un aspecto que suele pasarse por alto y que puede derivar en un rechazo inmediato es el estado del parabrisas. Astilladuras, rajaduras o golpes, incluso de tamaño reducido, constituyen motivo de desaprobación si se ubican dentro del área de barrido de los limpiaparabrisas o afectan la visión estructural. Además, los inspectores controlan con mayor rigor que los vidrios polarizados respeten el nivel de oscurecimiento permitido, con prohibición expresa de los films tipo espejo.

Otro de los puntos críticos del proceso de verificación corresponde al estado de los neumáticos, una de las principales causas de rechazo durante este año. Las inspecciones no solo se centran en la profundidad mínima del dibujo, que debe alcanzar al menos 1,6 milímetros, sino también en la presencia de deformaciones, desgaste irregular o signos de envejecimiento. Las cubiertas con cortes laterales o protuberancias visibles reciben un rechazo automático, ya que representan un riesgo elevado de reventón, especialmente en rutas y a altas velocidades.