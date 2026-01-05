Pocos lo conocen: por qué este detalle en la VTV puede dejarte sin aprobar el trámite en 2026

La VTV es obligatoria y anual, y garantiza que los vehículos cumplan con normas de seguridad y emisiones para reducir riesgos en la circulación.
Circular sin la VTV vigente es una infracción grave que puede derivar en multas elevadas y retención de la licencia.
En 2026, el rechazo suele deberse a parabrisas dañados, neumáticos en mal estado, fallas de luces o falta de elementos de seguridad.
En PBA, desde enero de 2026 la VTV cuesta $97.057 para autos livianos, con tarifas diferenciadas y descuentos para jubilados.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) funciona como un trámite administrativo y mecánico obligatorio para los propietarios de vehículos. Su finalidad consiste en asegurar que cada unidad que circula por calles y rutas respete los estándares mínimos de seguridad activa y pasiva, además de los límites permitidos de emisión de gases contaminantes. Al realizarse de manera anual, este control permite detectar fallas que podrían pasar inadvertidas para el conductor y reduce el riesgo de accidentes provocados por desperfectos técnicos.
Circular con la oblea vencida o sin realizar la verificación correspondiente se considera una infracción de tránsito grave. Las autoridades viales contemplan la falta de la VTV vigente como motivo suficiente para aplicar multas económicas elevadas y, en determinadas situaciones, avanzar con la retención de la licencia de conducir. Mantener el trámite al día representa, por lo tanto, una obligación legal necesaria para evitar sanciones y complicaciones durante los controles habituales.
A pesar de la relevancia del procedimiento, numerosos vehículos no superan la inspección por distintas deficiencias que afectan su aptitud para circular. Entre los motivos más frecuentes aparecen fallas en el sistema de frenos, problemas en las luces o el desgaste de los neumáticos. Sin embargo, un aspecto requiere especial atención por su incidencia directa en el resultado: el estado de la suspensión y la alineación, componentes clave que, si no presentan condiciones adecuadas, impiden la aprobación del vehículo para transitar.
Qué detalle puede dejarte sin VTV en 2026
Para 2026, los controles en las plantas de verificación presentan un nivel de exigencia mayor en relación con la visibilidad del conductor. Un aspecto que suele pasarse por alto y que puede derivar en un rechazo inmediato es el estado del parabrisas. Astilladuras, rajaduras o golpes, incluso de tamaño reducido, constituyen motivo de desaprobación si se ubican dentro del área de barrido de los limpiaparabrisas o afectan la visión estructural. Además, los inspectores controlan con mayor rigor que los vidrios polarizados respeten el nivel de oscurecimiento permitido, con prohibición expresa de los films tipo espejo.
Otro de los puntos críticos del proceso de verificación corresponde al estado de los neumáticos, una de las principales causas de rechazo durante este año. Las inspecciones no solo se centran en la profundidad mínima del dibujo, que debe alcanzar al menos 1,6 milímetros, sino también en la presencia de deformaciones, desgaste irregular o signos de envejecimiento. Las cubiertas con cortes laterales o protuberancias visibles reciben un rechazo automático, ya que representan un riesgo elevado de reventón, especialmente en rutas y a altas velocidades.
El sistema de iluminación y el equipamiento de seguridad completan los aspectos clave que pueden impedir la aprobación del trámite. Las plantas verificadoras controlan de manera minuciosa el correcto funcionamiento y color reglamentario de todas las luces, incluyendo posición, freno, giro y marcha atrás. La falta de un matafuegos vigente, con carga activa y correctamente ubicado, o la ausencia de balizas portátiles, también constituye un incumplimiento que obliga al titular del vehículo a repetir la verificación una vez corregidas estas faltas esenciales.
Cuál es el costo de la VTV en enero 2026
Desde el 16 de enero de 2026, la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia de Buenos Aires registra un incremento del 21,8%, lo que eleva el valor para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos a $97.057,65. La actualización, establecida a través de la Resolución N° 369/2025, se vincula con los acuerdos paritarios del sector y ubica el costo del trámite cerca de los cien mil pesos, convirtiéndose en uno de los aumentos más relevantes del inicio del año para los automovilistas bonaerenses.
El esquema tarifario actualizado incluye también a otras categorías: las motos abonan $38.801,03 y los vehículos de más de 2.500 kilos alcanzan una tarifa de $174.604,64. Para remolques, semirremolques y acoplados, los valores se ubican entre $58.201 y $87.302 según el peso. Jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos acceden a una bonificación del 50% del total, siempre que el vehículo figure a su nombre y la verificación se realice dentro de los plazos establecidos.