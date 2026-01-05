5 de enero de 2026 Inicio
Calendario de ANSES: quiénes son los que cobran primero después de las Fiestas

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son los grupos que empiezan a cobrar justo después de las festividades de Año Nuevo.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuáles son los primeros grupos que cobran sus haberes después de Año Nuevo.
  • Este mes, las prestaciones tendrán una suba del 2,5%.
  • Además, las jubilaciones y pensiones mínimas volverán a recibir el bono de refuerzo de $70.000.
  • Es por eso que con el ajuste y el bono, el haber mínimo pasará a ser de $419.299.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está próximo a comenzar el primer calendario del año 2026. En ese sentido, dio a conocer cuáles son los primeros grupos en cobrar luego de las fiestas, que además recibirán sus haberes con un aumento del 2,5% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en noviembre.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 5 de enero

ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados y pensionados con la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero.
  • DNI terminados en 8: 21 de enero.
  • DNI terminados en 9: 22 de enero.

Pensiones no contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero
