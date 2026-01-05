Calendario de ANSES: quiénes son los que cobran primero después de las Fiestas

- La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuáles son los primeros grupos que cobran sus haberes después de Año Nuevo.
- Este mes, las prestaciones tendrán una suba del 2,5%.
- Además, las jubilaciones y pensiones mínimas volverán a recibir el bono de refuerzo de $70.000.
- Es por eso que con el ajuste y el bono, el haber mínimo pasará a ser de $419.299.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está próximo a comenzar el primer calendario del año 2026. En ese sentido, dio a conocer cuáles son los primeros grupos en cobrar luego de las fiestas, que además recibirán sus haberes con un aumento del 2,5% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en noviembre.