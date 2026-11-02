2 de noviembre de 2026 Inicio
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André Janones, estratega digital de Lula Da Silva: "Logramos eludir el algoritmo y producir una revolución digital"

En diálogo con el Gato Sylvestre en los estudios de C5N, el "General" del ejercito digital que impulsó la victoria progresista en las elecciones brasileñas habló sobre la manera en la que lograron vencer a la derecha en uno de sus territorios favoritos y producir una victoria electoral que quedará en la historia.

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André Janones, estratega digital de Lula Da Silva en los estudios de C5N.

El diputado brasileño André Janones, conocido por ser el arquitecto del “Ejército digital” de Lula Da Silva en WhatsApp, visitó C5N acompañado por parte del equipo de estrategas de la campaña del presidente brasileño. La presencia de Janones en Buenos Aires se dio en el marco de una agenda política intensa que incluyó reuniones con Sergio Massa y con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la entrevista que ella concedió al Washington Post donde dejó abierta la posibilidad de volver a ser candidata una vez que recupere sus derechos políticos.

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Durante su paso por C5N, André Janones reveló las claves metodológicas que permitieron revertir la tendencia electoral en el balotaje. “No soy del Partido de los Trabajadores pero sí de un aliado. Estoy con el presidente Lula desde el inicio de mi mandato en 2018”, explicó, al remarcar que su compromiso con el líder brasileño se sostiene desde hace años.

El diputado federal detalló cómo lograron disputar el terreno digital, históricamente dominado por la derecha, mediante tácticas coordinadas en grupos de mensajería. “El 20% de los votantes de Lula están en el grupo de WhatsApp. Nosotros enviábamos técnicas de uso algorítmico de las redes sociales para driblar los algoritmos de Meta”, señaló, y agregó que la clave fue enseñar a militantes y simpatizantes cómo funcionan las métricas internas de las plataformas.

Janones sintetizó la meta central de la estrategia digital al subrayar que no se trata solo de defender a Lula, sino de equilibrar el debate público en redes: “Siempre que vemos a alguien hablar mal del presidente Lula no debemos defenderlo, porque el algoritmo va a creer que es un contenido relevante. Lo pasamos de largo y comentamos donde hablan bien del presidente Lula. No queremos que las derechas sean dominantes, queremos un equilibrio”.

La clave de la comunicación vertical según Janones

El estratega digital brasileño explicó en C5N cómo funcionó la metodología que permitió movilizar a millones de votantes a través de WhatsApp. “Cuando empezamos por la primera vuelta, le presentamos a Lula a una nueva generación que solo lo conocían como presidente. Contamos de nuevo la historia de un líder obrero”, relató.

También destacó el impacto en sectores específicos: jubilados que se sintieron identificados tras el destrato de su adversario en el debate, y evangélicos, donde el equipo decidió no entrar en la agenda religiosa que la derecha buscaba imponer.

Janones subrayó que el 60% de lo que se hizo en Brasil es replicable en Argentina y reveló que mantuvo una extensa reunión con Cristina Fernández de Kirchner. “Hablamos casi 3 horas con Cristina. Lo principal fue hablar de lo que se hizo con WhatsApp, los puntos que veíamos como fuertes, los votantes, los criterios y algoritmo”, contó, y agregó: “Fui contagiado por su energía, su entusiasmo”.

El diputado federal aclaró que no aceptará cargos ministeriales porque necesita libertad para seguir trabajando en la estrategia digital: “No me puedo quedar preso en la burocracia del cargo. Tengo que estar libre para entregar lo que necesita el Presidente”.

Con la extrema derecha con mayoría en la Cámara, Janones definió la próxima misión de su “ejército digital”: garantizar la gobernabilidad de Lula. En paralelo, adelantó que tiene pendiente una visita a España, a la espera del visto bueno del mandatario brasileño.

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