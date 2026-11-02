Empieza la venta de entradas a hinchas de Boca para la final de la Copa Sudamericana: cuándo y cómo comprar

El Xeneize anunció que comenzará el expendio de cara al encuentro con Atlético Mineiro en Colombia, en el que se espera una masiva asistencia de los simpatizantes.

Boca anunció que este martes comenzará la venta de entradas para sus hinchas de cara a la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro , que se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Colombia. Se espera una alta demanda de los simpatizantes del Xeneize, que se preparan para el partido decisivo.

En la red social X, Boca publicó que comenzará el expendio de entradas y detalló el sitio web habilitado: "Venta prioritaria para socios de todas las categorías: martes 3/11, a partir de las 14 h, a través de https://sudamericana.eleventickets.com". Además, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) agregó que costarán u$s90.

En tal sentido, el ente que rige el fútbol a nivel continental señaló que los equipos tendrán un área asignada. "La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial de la CONMEBOL. Cada club contará con un sector exclusivo para sus respectivos hinchas. Las condiciones y los mecanismos de compra responderán a las políticas de venta definidas en coordinación entre la CONMEBOL y cada institución", señalaron.

"Se recomienda a los hinchas interesados realizar el pre-registro en la plataforma oficial , a fin de agilizar el proceso de compra y facilitar el acceso a las entradas una vez habilitada la venta correspondiente", añadieron.

El Xeneize se ganó un lugar en la definición tras superar a Vasco da Gama en una serie que tuvo un desenlace electrizante en el Maracaná, donde se impuso por 3-1 luego de perder 1-0 en la Bombonera y selló su clasificación con un global de 3-2.

En la revancha, Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel adelantaron al conjunto argentino, mientras que José Rodríguez descontó para el equipo brasileño. Cuando la serie parecía encaminarse a la definición por penales, Leandro Paredes apareció sobre el cierre y marcó el tercer tanto que aseguró el pase.

Atlético Mineiro también necesitó sostener la ventaja conseguida en su estadio para alcanzar la final, ya que venció 3-0 a Montevideo City Torque en Belo Horizonte, pero perdió 2-0 en la revancha disputada en el estadio Centenario de Montevideo, resultado que no le impidió avanzar por 3-2 en el global.

Rodolfo Arruabarrena minimizó las críticas al árbitraje tras el triunfo de Boca sobre River

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, destacó la victoria 1-0 de Boca sobre River en la Bombonera en el marco del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y le bajó el tono a los cuestionamientos al arbitraje del partido, a cargo de Nicolás Ramírez, después de una serie de jugadas polémicas.

Arruabarrena brindó una conferencia de prensa después de la victoria contra River, en la que recordó la previa del partido en la Bombonera: "Ya se habló demasiado durante la semana, es complicado para el réferi, para todos, uno mismo también va a otra intensidad, pero es el clásico. Después cada uno juzgará, tirará agua para su molino. Esta semana con las declaraciones de los dos lados, el periodismo... está igual que hace 11 años, no mejora nada".

En tal sentido, remarcó que fue correcta la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el primer tiempo. "Tratamos de no hacer caso a lo que digan, sea River, el periodismo y los hinchas. Tratamos de aislarnos pero es difícil porque está tu vieja, tu tía, que te manda un reel, pero no salimos a hablar y punto. Nosotros podemos jugar mejor o peor pero vamos a buscar, pero es cierto que con la expulsión, que la vi y es expulsión a mi entender, tuvimos más dominio territorial y posesión de la pelota", expresó.