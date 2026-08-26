El rol de Rodrigo de Paul en medio del escándalo que sacude a Tini y a su familia

En medio del escándalo por las irregularidades de Alejandro Stoessel con el dinero de su hija, se supo cómo se encuentra la artista y el rol clave de su futuro esposo.

La artista Tini Stoessel está atravesando uno de los momentos más difíciles a nivel personal, luego de que salieran a la luz los resultados de una auditoría que habría realizado sobre las cuentas que manejaba su papá y ex representante, Alejandro Stoessel.

La indirecta despiadada de Mica y Cande Tinelli para Tini Stoessel en medio de su conflicto con su padre

De acuerdo con la información revelada por Infobae, el conflicto habría estallado a partir de una situación inesperada. La cantante fue a un reconocido local europeo con la intención de comprar una cartera valuada en 2.500 euros , pero al momento de realizar la compra descubrió que tenía habilitado un límite de gastos de apenas 2.000 euros.

La investigación en cuestión, habría lanzado resultados polémicos: la totalidad de los derechos sobre las ganancias de Tini pertenecen a sociedades que están a nombre de su papá Alejandro Stoessel y su hermano Francisco. Ella no tiene participación ni control, a pesar de haber sido la generadora de todo ese dinero.

Desde el entorno de Alejandro, aseguran que la iniciativa de la auditoría fue porque “ ella quiere ordenar su patrimonio antes de casarse”.

Sin embargo, Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria que no fue así, y detalló cómo reaccionó la artista cuando recibió el informe preliminar. De acuerdo con las palabras del periodista, la artista cambió su ánimo por completo: “ En los ensayos de su próximo show se la vio triste, bajoneada. Me lo contaron personas que estuvieron ahí ”.

El periodista sumó que la cantante no esperaba la traición de su familia: “La semana pasada habían empezado los ensayos, ella estaba contenta pero ayer ya se presentó con otro semblante. Me dicen que cuando salió todo a la luz, en los medios, se puso mal".

"El papá estuvo internado, le dieron el alta pero ella no se habría comunicado con él. Es como para que se entienda la dimensión de todo esto", concluyó.

Sigue la polémica entre Alejandro Stoessel, Tini y De Paul.

Horas más tarde, Paula Varela aseguró en Intrusos que el único apoyo que tiene Tini, mientras atraviesa este difícil momento, es su entorno más cercano de amigas y Rodrigo de Paul, quien también la habría acompañado e impulsado para que toda la situación saliera a la luz.

De qué se trata la auditoria de Tini Stoessel a su papá

La revisión patrimonial que habría solicitado Tini sería para determinar qué ocurrió con los ingresos obtenidos durante su carrera y qué bienes aparecen realmente a su nombre, en medio de los preparativos para su casamiento con Rodrigo De Paul y las dudas sobre la administración familiar.

ESCÁNDALO EN LA FAMILIA STOESSEL: EL VIDEO DE TINI Y DE PAUL QUE ALERTÓ A LAS MARCAS



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De acuerdo con la información difundida por Marina Calabró en Primicias Ya, la auditoría habría detectado un faltante de $70 millones y sociedades vinculadas con el patrimonio de la artista que, pese a figurar relacionadas con ella, permanecerían bajo control de su padre, Alejandro Stoessel.

Luis Ventura agregó que Tini no manejaría directamente el dinero y tendría una tarjeta con un límite de u$s5.000, mientras que Santiago Sposato señaló que su psicóloga habría tenido un papel importante en la decisión de revisar sus bienes y entender qué ocurría con su patrimonio.