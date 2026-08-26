Se supo la exorbitante cifra que Tini Stoessel le reclama a su padre Alejandro: "Ella no es dueña de nada" La artista pop generó una determinada suma de dinero con su gira Futttura, con la que recorrió el país y llenó estadios, pero solo le quedó un mínimo porcentaje. Por eso, la queja habría sido clara: "¿Por qué la cobra él y no la cobro yo?". Agregar C5N en









Tini se alejó de su familia.

El escándalo con la familia Stoessel se destapa todos los días un poco más y ahora se dio a conocer la cifra exacta que Tini facturó con su gira de Futttura y cuánto le quedó. El panelista Pepe Ochoa dio a conocer los detalles de la conversación que habrían tenido y contó cuál fue el reclamo puntual.

En LAM, Ochoa contó que la gira musical de Tini le habría generado u$s43 millones entre ventas y show, de los cuales habría percibido u$s300 mil: “Alejandro y su familia son dueños de esta empresa y, por ende, son dueños de todo el patrimonio que Tini construyó a lo largo del tiempo”.

Fue entonces que empezaron a aparecer nuevos negocios a su alrededor: “Tini lo que quiere saber es ‘¿Por qué mi hermano Fran tiene fiestas en Miami y en Barcelona? ¿Quién puso ese dinero? ¿Qué pasa con la casa de streaming donde mi papá es accionista?”.

Redes sociales “Después, hay casas que están a nombre de Tini que ella no sabe, que tienen que ver con gente del entorno de Alejandro Stoessel. Después hay una empresa que se llama AK Music, que es del mejor amigo de Alejandro Stoessel, Aquiles Sojo. Él cobró toda la pauta de Futttura y toda la cuestión publicitaria con su empresa; y Tini dice: ‘¿Por qué la cobra él y no la cobro yo?’”, sumó.

Pero todo se destapó con una compra en puntual: “Hace un rato, contaron algo que lo confirma la propia Tini, que fue a comprarse una cartera de 2.500 euros. Puso la tarjeta y no le pasó. Tini llama al banco y le dicen que solamente tenía autorizadas compras de hasta 2.000 euros”.