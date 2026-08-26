Se supo la exorbitante cifra que Tini Stoessel le reclama a su padre Alejandro: "Ella no es dueña de nada"

El escándalo con la familia Stoessel se destapa todos los días un poco más y ahora se dio a conocer la cifra exacta que Tini facturó con su gira de Futttura y cuánto le quedó. El panelista Pepe Ochoa dio a conocer los detalles de la conversación que habrían tenido y contó cuál fue el reclamo puntual.
En LAM, Ochoa contó que la gira musical de Tini le habría generado u$s43 millones entre ventas y show, de los cuales habría percibido u$s300 mil: “Alejandro y su familia son dueños de esta empresa y, por ende, son dueños de todo el patrimonio que Tini construyó a lo largo del tiempo”.
Fue entonces que empezaron a aparecer nuevos negocios a su alrededor: “Tini lo que quiere saber es ‘¿Por qué mi hermano Fran tiene fiestas en Miami y en Barcelona? ¿Quién puso ese dinero? ¿Qué pasa con la casa de streaming donde mi papá es accionista?”.
“Después, hay casas que están a nombre de Tini que ella no sabe, que tienen que ver con gente del entorno de Alejandro Stoessel. Después hay una empresa que se llama AK Music, que es del mejor amigo de Alejandro Stoessel, Aquiles Sojo. Él cobró toda la pauta de Futttura y toda la cuestión publicitaria con su empresa; y Tini dice: ‘¿Por qué la cobra él y no la cobro yo?’”, sumó.
Pero todo se destapó con una compra en puntual: “Hace un rato, contaron algo que lo confirma la propia Tini, que fue a comprarse una cartera de 2.500 euros. Puso la tarjeta y no le pasó. Tini llama al banco y le dicen que solamente tenía autorizadas compras de hasta 2.000 euros”.
De qué se trata la auditoría que Tini habría solicitado antes de casarse con Rodrigo De Paul
La revisión patrimonial que habría solicitado Tini sería para determinar qué ocurrió con los ingresos obtenidos durante su carrera y qué bienes aparecen realmente a su nombre, en medio de los preparativos para su casamiento con Rodrigo De Paul y las dudas sobre la administración familiar.
De acuerdo con la información difundida por Marina Calabró en Primicias Ya, la auditoría habría detectado un faltante de $70 millones y sociedades vinculadas con el patrimonio de la artista que, pese a figurar relacionadas con ella, permanecerían bajo control de su padre, Alejandro Stoessel.
Luis Ventura agregó que Tini no manejaría directamente el dinero y tendría una tarjeta con un límite de u$s5.000, mientras que Santiago Sposato señaló que su psicóloga habría tenido un papel importante en la decisión de revisar sus bienes y entender qué ocurría con su patrimonio.