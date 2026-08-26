IR A
IR A

Se supo la exorbitante cifra que Tini Stoessel le reclama a su padre Alejandro: "Ella no es dueña de nada"

La artista pop generó una determinada suma de dinero con su gira Futttura, con la que recorrió el país y llenó estadios, pero solo le quedó un mínimo porcentaje. Por eso, la queja habría sido clara: "¿Por qué la cobra él y no la cobro yo?".

Tini se alejó de su familia.

Tini se alejó de su familia.

El escándalo con la familia Stoessel se destapa todos los días un poco más y ahora se dio a conocer la cifra exacta que Tini facturó con su gira de Futttura y cuánto le quedó. El panelista Pepe Ochoa dio a conocer los detalles de la conversación que habrían tenido y contó cuál fue el reclamo puntual.

El enojo de Tini con su papá.
Te puede interesar:

Filtraron cuál fue el detonante del enojo de Tini Stoessel con su padre Alejandro

En LAM, Ochoa contó que la gira musical de Tini le habría generado u$s43 millones entre ventas y show, de los cuales habría percibido u$s300 mil: “Alejandro y su familia son dueños de esta empresa y, por ende, son dueños de todo el patrimonio que Tini construyó a lo largo del tiempo”.

Fue entonces que empezaron a aparecer nuevos negocios a su alrededor: “Tini lo que quiere saber es ‘¿Por qué mi hermano Fran tiene fiestas en Miami y en Barcelona? ¿Quién puso ese dinero? ¿Qué pasa con la casa de streaming donde mi papá es accionista?”.

“Después, hay casas que están a nombre de Tini que ella no sabe, que tienen que ver con gente del entorno de Alejandro Stoessel. Después hay una empresa que se llama AK Music, que es del mejor amigo de Alejandro Stoessel, Aquiles Sojo. Él cobró toda la pauta de Futttura y toda la cuestión publicitaria con su empresa; y Tini dice: ‘¿Por qué la cobra él y no la cobro yo?’”, sumó.

Pero todo se destapó con una compra en puntual: “Hace un rato, contaron algo que lo confirma la propia Tini, que fue a comprarse una cartera de 2.500 euros. Puso la tarjeta y no le pasó. Tini llama al banco y le dicen que solamente tenía autorizadas compras de hasta 2.000 euros”.

De qué se trata la auditoría que Tini habría solicitado antes de casarse con Rodrigo De Paul

La revisión patrimonial que habría solicitado Tini sería para determinar qué ocurrió con los ingresos obtenidos durante su carrera y qué bienes aparecen realmente a su nombre, en medio de los preparativos para su casamiento con Rodrigo De Paul y las dudas sobre la administración familiar.

De acuerdo con la información difundida por Marina Calabró en Primicias Ya, la auditoría habría detectado un faltante de $70 millones y sociedades vinculadas con el patrimonio de la artista que, pese a figurar relacionadas con ella, permanecerían bajo control de su padre, Alejandro Stoessel.

Luis Ventura agregó que Tini no manejaría directamente el dinero y tendría una tarjeta con un límite de u$s5.000, mientras que Santiago Sposato señaló que su psicóloga habría tenido un papel importante en la decisión de revisar sus bienes y entender qué ocurría con su patrimonio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alejandro y Tini Stoessel, ¿enfrentados por el patrimonio de la cantante?

Alejandro Stoessel habló tras los rumores de una pelea económica con Tini: qué dijo

Tini Stoessel y una decisión sobre sus ganacias.

Aseguran que Tini Stoessel auditó a su papá y llegó a una conclusión alarmante: "Traición a la confianza"

La mamá de Lali Espósito habló sin filtros sobre Mariano Martínez.

La mamá de Lali Espósito destrozó a Mariano Martínez con una sola frase: "La verdad..."

La Joaqui y Emilia Mernes se dejaron de seguir en Instagram.

La Joaqui dejó de seguir en redes a Emilia Mernes y estallaron los fandoms

Alejandro Stoessel está de alta.

Qué le pasó a Alejandro Stoessel y cómo se encuentra de salud tras la internación

Qué hizo Tini Stoessel tras enterarse sobre la internación de su padre.

El gesto de Tini Stoessel tras enterarse de la internación de su papá

últimas noticias

Los créditos apuntan a solucionar el problema habitacional.

Cuánto plata necesito para acceder a los nuevos créditos hipotecarios que anunció Caputo

Hace 3 minutos
A comienzos de 2024, el Gobierno eliminó impuestos a la compra puerta a puerta. 

Golpe al consumo interno: las compras en el exterior crecieron un 15,5% en julio

Hace 28 minutos
play

Caputo anunció que se usarán fondos de ANSES para impulsar créditos hipotecarios

Hace 31 minutos
El Papa León XIV visitará Uruguay, Perú y luego hará su visita por Argentina, por primera vez.

Confirmaron dónde se alojará y qué lugares visitará León XIV en su visita a Argentina

Hace 48 minutos
Casi 400 personas permanecen desaparecidas. 

Nepal: impresionante avalancha de hielo y roca deja al menos 55 muertos

Hace 50 minutos